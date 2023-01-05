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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.01.2023 13:46
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ayşegül Şahin Kocameşe Genel Müdür Yardımcısı 28.01.2005 0850 724 23 50 aysegul.sahin@isgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lİsansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200510-700129
Mine Kurt Yıldırım Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürü 04.09.2006 0850 724 23 50 mine.kurt@isgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lİsansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202598-700177




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093991


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BFREN 5.753,80 191.990.021 % 10,00  
DOGUB 11,00 51.966.423 % 10,00  
EUKYO 4,84 4.232.278 % 10,00  
CEOEM 24,08 53.228.977 % 9,95  
SNKRN 27,96 4.604.611 % 9,82  
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15:01 Alış Satış %  
Dolar 18,7584 18,7693 % 0,14  
Euro 19,9121 19,9304 % 0,19  
Sterlin 22,4863 22,5991 % -0,21  
Frank 20,1619 20,2834 % 0,45  
Riyal 4,9768 5,0018 % 0,15  
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15:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.846 -9,73  
Altın Gr. 1.114 1.114 -3,77  
Cumhuriyet 7.507 7.620 -24,00  
Tam 7.544 7.602 -24,00  
Yarım 3.653 3.716 -12,00  
Çeyrek 1.832 1.858 -6,00  
Gümüş.Ons 23,42 23,45 -0,35  
Gümüş Gr. 14,16 14,18 -0,16  
B. Petrol 79,58 79,58 1,74  
Seans Raporu 15:01
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