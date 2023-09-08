***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.09.2023 17:24
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ömer Barlas Ülkü Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
KAAN ÖZSOY Genel Müdür Yardımcısı Mimar Grup Başkanı Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül Şahin Kocameşe Genel Müdür Yardımcısı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
GÖKTAY ÖZBEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, GullsEye Lojistik Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193247
BIST
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18:058.325
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
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|Açılış
|: 8.371
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|Önceki Kapanış
|: 8.338
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8.296
En Yüksek
8.398
18:0526,8541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 26,8200
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|Önceki Kapanış
|: 26,8400
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26,9448
En Düşük
26,7761
18:0528,7468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0333
|Açılış
|: 28,8000
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|Önceki Kapanış
|: 28,7000
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29,0259
En Düşük
28,6673
18:051.656,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.656,14
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|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
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1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|111,10
|492.660.352
|% 10,00
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|MTRYO
|9,79
|10.233.474
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|1.425.671
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|149.356.483
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|158.474.336
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|36.200.145
|% -9,98
|
|TUKAS
|11,75
|1.537.667.367
|% -9,96
|
|YONGA
|49,04
|6.329.659
|% -9,94
|
|BRYAT
|2.318,40
|521.120.754
|% -8,36
|
|BRSAN
|713,10
|2.300.044.406
|% -7,62
|
|ENERY
|205,10
|8.965.028.516
|% -0,68
|
|THYAO
|243,30
|7.079.807.971
|% -0,53
|
|KOZAL
|30,92
|5.678.935.377
|% 1,84
|
|ASELS
|43,50
|5.457.983.253
|% 3,57
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,09
|3.230.020.859
|% 4,73
|
|EKGYO
|9,48
|3.107.247.196
|% -1,25
|
|SKBNK
|5,52
|1.494.354.993
|% 9,96
|
|GSDHO
|4,83
|1.303.640.702
|% 2,33
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8451
|26,8510
|% 0,18
|
|Euro
|28,7364
|28,7455
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,3849
|33,5524
|% 0,14
|
|Frank
|29,9502
|30,1306
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1369
|7,1727
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|2,22
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.009
|11.130
|21,00
|
|Yarım
|5.521
|5.586
|10,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.793
|5,00
|