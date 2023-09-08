***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖmer Barlas Ülkü Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiKAAN ÖZSOY Genel Müdür Yardımcısı Mimar Grup Başkanı Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiAyşegül Şahin Kocameşe Genel Müdür Yardımcısı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Grup Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiGÖKTAY ÖZBEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, GullsEye Lojistik Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193247BIST