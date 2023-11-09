***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.11.2023 14:20
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma aracı 3000000000 TRY Yurtiçi 10.03.2022 10.03.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma aracı 500000000 TRY Yurtiçi 15.06.2023 15.06.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma aracı 5000000000 TRY Yurtiçi 02.11.2023 02.11.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216248
BIST
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17:287.850
En Düşük
|Değişim
|: -0,14%
|| -10,86
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:2828,5032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0524
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:2830,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0856
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
17:281.788,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.788,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:28
|REEDR
|24,42
|1.037.182.238
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.549.024
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|230,10
|6.635.469.152
|% 0,66
|
|TABGD
|186,10
|5.195.988.314
|% 3,79
|
|ISCTR
|20,22
|3.542.459.283
|% -2,51
|
|PETKM
|21,48
|3.090.707.073
|% 4,88
|
|TUPRS
|151,00
|2.789.894.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|6,86
|1.205.752.414
|% -1,15
|
|ISCTR
|20,22
|3.542.459.283
|% -2,51
|
|PETKM
|21,48
|3.090.707.073
|% 4,88
|
|YKBNK
|17,05
|2.373.599.014
|% 0,12
|
|ADESE
|2,11
|209.239.690
|% 0,96
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4913
|28,5032
|% 0,18
|
|Euro
|30,5916
|30,6014
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,8637
|35,0386
|% 0,03
|
|Frank
|31,5257
|31,7156
|% 0,05
|
|Riyal
|7,5746
|7,6126
|% 0,18
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,61
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|866,56
|867,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,54
|1.028,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,52
|80,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.949,08
|1.949,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:28
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17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PGSUS, ISCTR
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17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 6 artarak (% 0.02 ) 6, 830
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17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, BRMEN, PSDTC, SONME, REEDR, PSDTC, SNPAM, IHYAY, SMART, KENT
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17:43
YBTAS, ORMA, SNKRN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:43
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