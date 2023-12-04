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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.12.2023 16:08
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma aracı 500000000 TRY Yurtiçi 15.06.2023 15.06.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma aracı 5000000000 TRY Yurtiçi 02.11.2023 02.11.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221992


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  8.067  
Önceki Kapanış :  8.057  
En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 1.958,00 76.251.457 % 10,00  
SAMAT 69,35 184.057.759 % 9,99  
GLCVY 43,16 68.802.905 % 9,99  
OZSUB 33,26 126.175.004 % 9,99  
ALCAR 1.387,00 371.082.915 % 9,99  
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17:02 Alış Satış %  
Dolar 28,9222 28,9261 % 0,15  
Euro 31,2286 31,2367 % 0,07  
Sterlin 36,3394 36,5216 % 0,22  
Frank 32,9983 33,1971 % 0,41  
Riyal 7,6897 7,7283 % 0,17  
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17:02 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,18 24,21 % 0,66  
Platin 905,00 907,84 % 0,66  
Paladyum 952,45 957,52 % 0,66  
Brent Pet. 76,37 76,37 % 0,66  
Altın Ons 2.030,04 2.030,30 % 0,66  
Seans Raporu 17:02
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