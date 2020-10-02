***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.10.2020 13:57
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde gerçekleşen Yönetim Kurulu Üyesi değişikliği kapsamında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neşe Gülden Sözdinler'in seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877965
BIST
15:111.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
15:117,7401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0059
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
15:119,0789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0188
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
15:11475,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,70
|Açılış
|: 475,21
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler15:11
|YAPRK
|70,95
|6.590.943
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.391.523
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|55.957.904
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|BRYAT
|176,10
|77.383.204
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|713.478
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|THYAO
|10,80
|1.725.098.418
|% 2,47
|
|SISE
|7,10
|1.670.475.732
|% 2,75
|
|GARAN
|7,13
|991.451.024
|% 0,14
|
|ASELS
|18,46
|740.894.544
|% -0,38
|
|KRDMD
|3,43
|736.477.034
|% 0,59
|
|SISE
|7,10
|1.670.475.732
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,43
|736.477.034
|% 0,59
|
|THYAO
|10,80
|1.725.098.418
|% 2,47
|
|GARAN
|7,13
|991.451.024
|% 0,14
|
|HURGZ
|2,23
|308.532.086
|% -8,61
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7352
|7,7401
|% -0,08
|
|Euro
|9,0674
|9,0789
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,9853
|10,0354
|% 0,39
|
|Frank
|8,3828
|8,4333
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0582
|2,0685
|% 0,01
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|2,01
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.145
|3.193
|3,00
|
|Tam
|3.127
|3.206
|1,42
|
|Yarım
|1.511
|1.551
|0,69
|
|Çeyrek
|758
|775
|0,34
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|39,51
|39,51
|-1,42
|
Seans Raporu
15:11
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15:26FMIZP
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15:23XU050
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15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, JANTS, BMELK, DENCM, MMCAS, KERVN, YAPRK, VANGD, UZERB, BRYAT
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15:23
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15:23
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