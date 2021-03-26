***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.03.2021 09:22
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Başkanlığı'na Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem'in, Komite Üyeliklerine Sn. Neşe Gülden Sözdinler, Sn. Murat Doğan ve Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün bağlı olduğu Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. Ayşegül Şahin Kocameşe'nin seçilmesine,
• Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
• Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite Başkanlığı'na Sn. Haluk Büyükbaş'ın, Komite Üyeliklerine ise Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem ve Sn. Murat Doğan'ın seçilmesine,
• Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sn. Nihat Uzunoğlu'nun, Komite Üyeliğine ise Sn. Haluk Büyükbaş'ın seçilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920757
BIST
10:391.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.396
10:397,9953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0558
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
8,0216
En Düşük
7,9153
10:399,4376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0820
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4627
En Düşük
9,3140
10:39444,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,44
|Açılış
|: 444,91
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,18
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler10:37
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|9.561.168
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|BRKO
|1,37
|590.040
|% 8,73
|
|SAYAS
|24,46
|29.628.623
|% 6,44
|
|AVOD
|9,52
|143.625.622
|% -9,68
|
|ICBCT
|5,79
|408.625
|% -4,30
|
|TGSAS
|18,07
|11.897.714
|% -3,99
|
|AYCES
|76,00
|204.644
|% -3,68
|
|BSOKE
|3,69
|35.318.848
|% -3,66
|
|GARAN
|7,07
|497.989.465
|% 1,14
|
|VESTL
|36,04
|181.331.816
|% -2,86
|
|BJKAS
|6,66
|179.977.173
|% 5,71
|
|ISKPL
|46,70
|176.770.384
|% 2,73
|
|SISE
|7,40
|174.722.605
|% 2,49
|
|GARAN
|7,07
|497.989.465
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,21
|84.975.820
|% 2,31
|
|GSRAY
|3,64
|116.483.506
|% 1,96
|
|BJKAS
|6,66
|179.977.173
|% 5,71
|
|AKBNK
|4,82
|115.575.572
|% 0,67
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9950
|8,0021
|% 0,79
|
|Euro
|9,4231
|9,4455
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,9485
|11,0034
|% 0,79
|
|Frank
|8,4554
|8,5063
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1225
|2,1332
|% 0,63
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|0,58
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|62,99
|62,99
|1,04
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:49TRILC
Yüzde 9.99 oranında artışla 45.82 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 895 adet işlem
-
10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 96 artarak (% 0.49 ) 1, 437
-
10:47
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AVOD, AKPAZ
-
10:47XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 3, 222.00 milyon TL de
-
10:47SAYAS
Yüzde 6.35 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 196, 203 adet işlem