***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere• Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Başkanlığı'na Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem'in, Komite Üyeliklerine Sn. Neşe Gülden Sözdinler, Sn. Murat Doğan ve Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün bağlı olduğu Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. Ayşegül Şahin Kocameşe'nin seçilmesine,• Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,• Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite Başkanlığı'na Sn. Haluk Büyükbaş'ın, Komite Üyeliklerine ise Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem ve Sn. Murat Doğan'ın seçilmesine,• Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sn. Nihat Uzunoğlu'nun, Komite Üyeliğine ise Sn. Haluk Büyükbaş'ın seçilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920757BIST