***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Komiteleri çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzereKurumsal Yönetim Komitesi, Komite Başkanlığı'na Sn. İlkay Arıkan'ın, Komite Üyeliklerine ise Sn. Vahide Uyar, Sn. Murat Doğan ve Şirket Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü'nün bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ayşegül Şahin Kocameşe'nin seçilmesine, Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite Başkanlığı'na Sn. Mehmet Gökpınar'ın, Komite Üyeliklerine ise Sn. Vahide Uyar ve Sn. Murat Doğan'ın seçilmesine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sn. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik'in, Komite Üyeliğine ise Sn. İlkay Arıkan'ın seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263645BIST