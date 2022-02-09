***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.02.2022 10:46
***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akdere İnşaat Turizm Teks.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000567
BIST
11:352.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,05
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
2.021
11:3513,5276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0125
|Açılış
|: 13,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4636
11:3515,4134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0512
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3684
11:35795,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,61
|Açılış
|: 795,46
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
790,39
BIST En Aktif Hisseler11:33
|INTEM
|110,20
|10.067.618
|% 8,25
|
|EMNIS
|27,50
|4.263
|% 5,53
|
|CEMTS
|18,17
|104.629.664
|% 4,13
|
|ATAGY
|5,30
|288.001
|% 2,12
|
|BOSSA
|39,30
|4.061.038
|% 1,97
|
|ORCAY
|30,46
|106.050.742
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|160.931.360
|% -9,96
|
|KAPLM
|60,20
|1.554.906
|% -8,79
|
|AVOD
|3,98
|11.859.999
|% -5,69
|
|ISDMR
|22,50
|81.394.359
|% -3,93
|
|THYAO
|30,34
|1.661.610.962
|% 1,81
|
|EREGL
|29,16
|676.426.305
|% -1,02
|
|KRDMD
|11,99
|447.559.225
|% 1,44
|
|TUPRS
|192,10
|409.692.571
|% 1,11
|
|SISE
|13,82
|327.299.736
|% -0,72
|
|YKBNK
|4,08
|241.162.785
|% -0,49
|
|THYAO
|30,34
|1.661.610.962
|% 1,81
|
|MOBTL
|1,84
|80.620.634
|% 4,55
|
|KRDMD
|11,99
|447.559.225
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,31
|85.743.598
|% -0,86
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5136
|13,5276
|% 0,09
|
|Euro
|15,3937
|15,4134
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,3185
|18,4103
|% 0,30
|
|Frank
|14,5507
|14,6384
|% 0,21
|
|Riyal
|3,5999
|3,6179
|% 0,25
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,56
|
|Altın Gr.
|795
|795
|1,27
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,21
|91,21
|-0,20
|
Seans Raporu
11:33
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11:47XU100
Endeks 2, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 6, 783.00 milyon TL de
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11:46ISDMR
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 22.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 424 adet işlem
-
11:43ISDMR
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 599, 854 adet işlem
-
11:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TCELL, EREGL
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11:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, THYAO, PGSUS