***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.04.2022 09:50
***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akdere İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025367
BIST
10:052.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,40
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.433
10:0514,8156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0260
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8244
En Düşük
14,7579
10:0515,6247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0665
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6322
En Düşük
15,5143
10:05909,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,12
|Açılış
|: 909,61
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
910,41
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler10:05
|EGSER
|23,76
|16.261.054
|% 10,00
|
|KNFRT
|5,14
|1.345.919
|% 9,83
|
|PNSUT
|26,32
|22.381.367
|% 4,99
|
|PETUN
|26,12
|19.700.101
|% 4,90
|
|BASCM
|3,23
|163.546
|% 4,19
|
|DAGHL
|22,64
|1.872.025
|% -9,94
|
|LIDER
|25,20
|924.815.913
|% -0,79
|
|KMPUR
|28,66
|340.509
|% -0,69
|
|IHAAS
|21,58
|5.682.975
|% -0,55
|
|SANEL
|5,65
|3.143.277
|% -0,53
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% 0,00
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% 0,00
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,93
|1.394.135.355
|% 0,41
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,68
|1.108.462.896
|% 1,13
|
|YKBNK
|4,93
|1.394.135.355
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8075
|14,8156
|% 0,18
|
|Euro
|15,6161
|15,6247
|% 0,43
|
|Sterlin
|18,4962
|18,5889
|% 0,73
|
|Frank
|15,1760
|15,2674
|% 0,18
|
|Riyal
|3,9333
|3,9530
|% 0,11
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|16,93
|
|Altın Gr.
|909
|909
|8,91
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,87
|