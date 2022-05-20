***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.05.2022 10:05
***ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akdere İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031380
BIST
11:252.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,67
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
11:2515,9807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1388
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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15,9863
En Düşük
15,8375
11:2516,9146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0784
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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16,9208
En Düşük
16,7772
11:25947,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,31
|Açılış
|: 947,83
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler11:23
|IMASM
|46,90
|19.405.178
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|6.613.861
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|2.451.171
|% 9,73
|
|GENTS
|4,69
|30.233.185
|% 8,56
|
|ULUUN
|13,62
|131.787.299
|% 7,67
|
|MEPET
|4,47
|10.532.576
|% -9,15
|
|OZRDN
|9,74
|1.414.268
|% -8,46
|
|PAMEL
|97,00
|3.505.083
|% -8,32
|
|MNDRS
|3,11
|7.587.730
|% -5,76
|
|SMRTG
|21,92
|56.186.194
|% -5,19
|
|GARAN
|16,37
|1.637.218.036
|% 4,60
|
|THYAO
|42,64
|926.797.525
|% 0,57
|
|AKBNK
|8,16
|749.831.527
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,42
|635.492.741
|% 0,68
|
|SISE
|19,84
|544.001.637
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,42
|635.492.741
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,19
|137.640.772
|% 1,71
|
|GARAN
|16,37
|1.637.218.036
|% 4,60
|
|AKBNK
|8,16
|749.831.527
|% 0,62
|
|KARSN
|5,56
|340.999.989
|% 3,73
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9691
|15,9737
|% 0,83
|
|Euro
|16,8864
|16,9028
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,8705
|19,9701
|% 0,64
|
|Frank
|16,3467
|16,4452
|% 0,56
|
|Riyal
|4,2484
|4,2697
|% 0,66
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|1,81
|
|Altın Gr.
|947
|947
|6,62
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,02
|