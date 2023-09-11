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***ISKMD* *DFKTR* *FBBNK* *TATGD* *AKMEN* *ISFAK* *YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

11.09.2023 17:41
***ISKMD* *DFKTR* *FBBNK* *TATGD* *AKMEN* *ISFAK* *YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira


***ISKMD******DFKTR******FBBNK******TATGD******AKMEN******ISFAK******YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DFKTR, FBBNK, ISKMD, YFMEN, AKMEN, TATGD, ISFAK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Doruk Faktoring A.Ş. DFKTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDFKT32415 50.000.000 08.09.2023 05.03.2024 13.09.2023
- Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB1FK2321 210.000.000 09.08.2023 08.11.2023 13.09.2023
- Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB1FA2323 100.000.000 09.08.2023 07.12.2023 13.09.2023
- Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB1F22411 120.000.000 09.08.2023 06.02.2024 13.09.2023
- Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB1F42419 71.500.000 09.08.2023 05.04.2024 13.09.2023
- Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB1F52418 80.000.000 09.08.2023 07.05.2024 13.09.2023
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKMA2316 149.500.000 11.09.2023 11.12.2023 13.09.2023
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM12414 58.500.000 11.09.2023 09.01.2024 13.09.2023
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM32412 136.500.000 11.09.2023 11.03.2024 13.09.2023
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. YFMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYTFM12419 100.000.000 11.09.2023 10.01.2024 13.09.2023
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM12419 250.000.000 11.09.2023 15.01.2024 13.09.2023
- Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTATK32412 350.000.000 11.09.2023 11.03.2024 13.09.2023
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA12419 150.000.000 11.09.2023 09.01.2024 13.09.2023


İlgili Şirketler [DFKTR, FBBNK, ISKMD, YFMEN, AKMEN, TATGD, ISFAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193893


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Tam 11.041 11.145 36,00  
Yarım 5.537 5.596 20,00  
Çeyrek 2.760 2.798 10,00  
Gümüş.Ons 23,04 23,07 0,13  
Gümüş Gr. 19,93 19,95 0,15  
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