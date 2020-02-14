***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.02.2020 09:16
l Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 328 adet varant 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** IZIFJ.V, IZIFK.V, IZIFL.V, IZIFM.V, IZIFN.V, IZIFO.V, IZIGA.V, IZIGB.V, IZIGC.V, IZIGD.V, IZIGE.V, IZIGF.V, IZIRM.V, IZIRN.V, IZIRO.V, IZISA.V, IZISB.V, IZISC.V, IZISD.V, IZISE.V, IZISF.V, IZISG.V, IZISH.V, IZISI.V, LDIAM.V, LDIAN.V, LDIAO.V, LDIBA.V, LDIBB.V, LDIBC.V, LDIRU.V, LDIRV.V, LDIRY.V, LDIRZ.V, LDISP.V, LDISR.V, LBIAM.V, LBIAN.V, LBIAO.V, LBIBA.V, LBIBB.V, LBIBC.V, LBIRU.V, LBIRV.V, LBIRY.V, LBIRZ.V, LBISP.V, LBISR.V, IBIHI.V, IBIHJ.V, IBIHK.V, IBIHL.V, IBIHM.V, IBITE.V, IBITF.V, IBITG.V, IBITH.V, IBITI.V, ABIHD.V, ABIHE.V, ABIHF.V, ABIHG.V, ABIHH.V, ABISO.V, ABITA.V, ABITB.V, ABITC.V, ABITD.V, ARIDK.V, ARIDL.V, ARIDM.V, ARIDN.V, ARIDO.V, ARIYZ.V, ARIZP.V, ARIZR.V, ARIZS.V, ARIZT.V, YBIHD.V, YBIHE.V, YBIHF.V, YBIHG.V, YBIHH.V, YBISO.V, YBITA.V, YBITB.V, YBITC.V, YBITD.V, GRIKG.V, GRIKH.V, GRIKI.V, GRIKJ.V, GRIKK.V, GRIYD.V, GRIYE.V, GRIYF.V, GRIYG.V, GRIYH.V, VBIHF.V, VBIHG.V, VBIHH.V, VBIHI.V, VBIHJ.V, VBITB.V, VBITC.V, VBITD.V, VBITE.V, VBITF.V, KHIGF.V, KHIGG.V, KHIGH.V, KHIGI.V, KHIGJ.V, KHISB.V, KHISC.V, KHISD.V, KHISE.V, KHISF.V, SBIFI.V, SBIFJ.V, SBIFK.V, SBIFL.V, SBIFM.V, SBIRE.V, SBIRF.V, SBIRG.V, SBIRH.V, SBIRI.V, TKIHA.V, TKIHB.V, TKIHC.V, TKIHD.V, TKIHE.V, TKISL.V, TKISM.V, TKISN.V, TKISO.V, TKITA.V, TEIDH.V, TEIDI.V, TEIDJ.V, TEIDK.V, TEIDL.V, TEIYU.V, TEIYV.V, TEIYY.V, TEIYZ.V, TEIZP.V, TCILO.V, TCIMA.V, TCIMB.V, TCIMC.V, TCIMD.V, TCIZK.V, TCIZL.V, TCIZM.V, TCIZN.V, TCIZO.V, TPIGA.V, TPIGB.V, TPIGC.V, TPIGD.V, TPIGE.V, TPIRL.V, TPIRM.V, TPIRN.V, TPIRO.V, TPISA.V, EGIGK.V, EGIGL.V, EGIGM.V, EGIGN.V, EGIGO.V, EGISG.V, EGISH.V, EGISI.V, EGISJ.V, EGISK.V, EDIGF.V, EDIGG.V, EDIGH.V, EDIGI.V, EDIGJ.V, EDISB.V, EDISC.V, EDISD.V, EDISE.V, EDISF.V, HBIHA.V, HBIHB.V, HBIHC.V, HBIHD.V, HBIHE.V, HBISL.V, HBISM.V, HBISN.V, HBISO.V, HBITA.V, SIIMI.V, SIIMJ.V, SIIMK.V, SIIML.V, SIIMM.V, SIIQE.V, SIIQF.V, SIIQG.V, SIIQH.V, SIIQI.V, KRILH.V, KRILI.V, KRILJ.V, KRILK.V, KRILL.V, KRIZD.V, KRIZE.V, KRIZF.V, KRIZG.V, KRIZH.V, PEIJC.V, PEIJD.V, PEIJE.V, PEIJF.V, PEIJG.V, PEIUN.V, PEIUO.V, PEIVA.V, PEIVB.V, PEIVC.V, PGIHF.V, PGIHG.V, PGIHH.V, PGIHI.V, PGIHJ.V, PGITB.V, PGITC.V, PGITD.V, PGITE.V, PGITF.V, ASIGK.V, ASIGL.V, ASIGM.V, ASIGN.V, ASIGO.V, ASISG.V, ASISH.V, ASISI.V, ASISJ.V, ASISK.V, KAIAK.V, KAIAL.V, KAIAM.V, KAIAN.V, KAIAO.V, KAIRS.V, KAIRT.V, KAIRU.V, KAIRV.V, KAIRY.V, EXIEA.V, EXIEB.V, EXIEC.V, EXIED.V, EXIEE.V, EXIZU.V, EXIZV.V, EXIZY.V, EXIZZ.V, EXIPA.V, UDIHF.V, UDIHG.V, UDIHH.V, UDIHI.V, UDIHJ.V, UDITB.V, UDITC.V, UDITD.V, UDITE.V, UDITF.V, EUIKG.V, EUIKH.V, EUIKI.V, EUIKJ.V, EUIYC.V, EUIYD.V, EUIYE.V, EUIYF.V, PBIEA.V, PBIEB.V, PBIEC.V, PBIED.V, PBIEE.V, PBIZU.V, PBIZV.V, PBIZY.V, PBIZZ.V, PBIPA.V, ALICN.V, ALICO.V, ALIDA.V, ALIDB.V, ALIVT.V, ALIVU.V, ALIVV.V, ALIVY.V, DAIDF.V, DAIDG.V, DAIDH.V, DAIDI.V, DAIDJ.V, DAIYS.V, DAIYT.V, DAIYU.V, DAIYV.V, DAIYY.V, AGIGL.V, AGIGM.V, AGIGN.V, AGIGO.V, AGISG.V, AGISH.V, AGISI.V, AGISJ.V, CTIAD.V, CTIAE.V, CTIAF.V, CTIPT.V, CTIPU.V, CTIPV.V***
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