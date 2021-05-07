***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.05.2021 09:15
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 220 adet varant 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: ***IZIKL.V, IZIKM.V, IZIKN.V, IZIKO.V, IZILA.V, IZILB.V, IZIYO.V, IZIZA.V, IZIZB.V, IZIZC.V, IZIZD.V, IZIZE.V, IBILF.V, IBILG.V, IBILH.V, IBILI.V, IBIYE.V, IBIYF.V, IBIYG.V, IBIYH.V, ABIKO.V, ABILA.V, ABILB.V, ABILC.V, ABIVO.V, ABIYA.V, ABIYB.V, ABIYC.V, GRIOC.V, GRIOD.V, GRIOE.V, GRIOF.V, GRIQT.V, GRIQU.V, GRIQV.V, GRIQY.V, VBILB.V, VBILC.V, VBILD.V, VBILE.V, VBIYB.V, VBIYC.V, VBIYD.V, VBIYE.V, TKIKL.V, TKIKM.V, TKIKN.V, TKIKO.V, TKIVL.V, TKIVM.V, TKIVN.V, TKIVO.V, TEIGG.V, TEIGH.V, TEIGI.V, TEIGJ.V, TEIRO.V, TEISA.V, TEISB.V, TEISC.V, YBIKK.V, YBIKL.V, YBIKM.V, YBIKN.V, YBIVO.V, YBIYA.V, YBIYB.V, YBIYC.V, HBIKL.V, HBIKM.V, HBIKN.V, HBIKO.V, HBIVL.V, HBIVM.V, HBIVN.V, HBIVO.V, KDIAE.V, KDIAF.V, KDIAG.V, KDIAH.V, KDIRS.V, KDIRT.V, KDIRU.V, KDIRV.V, PEIMN.V, PEIMO.V, PEINA.V, PEINB.V, PEIZN.V, PEIZO.V, PEIQA.V, PEIQB.V, BIIBF.V, BIIBG.V, BIIBH.V, BIIBI.V, BIISU.V, BIISV.V, BIISY.V, BIISZ.V, ASIKG.V, ASIKH.V, ASIKI.V, ASIKJ.V, ASIVG.V, ASIVH.V, ASIVI.V, ASIVJ.V, TLIDG.V, TLIDH.V, TLIDI.V, TLIDJ.V, TLIVP.V, TLIVR.V, TLIVS.V, TLIVT.V, SSIAM.V, SSIAN.V, SSIAO.V, SSIBA.V, SSIRY.V, SSIRZ.V, SSISP.V, SSISR.V, TPIJL.V, TPIJM.V, TPIJN.V, TPIJO.V, TPIUL.V, TPIUM.V, TPIUN.V, TPIUO.V, ARIFN.V, ARIFO.V, ARIGA.V, ARIGB.V, ARIRJ.V, ARIRK.V, ARIRL.V, ARIRM.V, EGIKG.V, EGIKH.V, EGIKI.V, EGIKJ.V, EGIVG.V, EGIVH.V, EGIVI.V, EGIVJ.V, EDIJF.V, EDIJG.V, EDIJH.V, EDIJI.V, EDIVB.V, EDIVC.V, EDIVD.V, EDIVE.V, KHIKB.V, KHIKC.V, KHIKD.V, KHIKE.V, KHIVB.V, KHIVC.V, KHIVD.V, KHIVE.V, SBIJE.V, SBIJF.V, SBIJG.V, SBIJH.V, SBIUE.V, SBIUF.V, SBIUG.V, SBIUH.V, EXIHH.V, EXIHI.V, EXIHJ.V, EXIHK.V, EXITD.V, EXITE.V, EXITF.V, EXITG.V, UDIKM.V, UDIKN.V, UDIKO.V, UDILA.V, UDIYI.V, UDIYJ.V, UDIYK.V, UDIYL.V, ALIGA.V, ALIGB.V, ALIGC.V, ALIGD.V, ALIRL.V, ALIRM.V, ALIRN.V, ALIRO.V, AGIIN.V, AGIIO.V, AGIJA.V, AGIJB.V, AGIUI.V, AGIUJ.V, AGIUK.V, AGIUL.V, DAIGN.V, DAIGO.V, DAIHA.V, DAIHB.V, DAISJ.V, DAISK.V, DAISL.V, DAISM.V, PBIIA.V, PBIIB.V, PBIIC.V, PBIID.V, PBITL.V, PBITM.V, PBITN.V, PBITO.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935109
BIST