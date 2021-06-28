***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
28.06.2021 14:25
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
27/11/2020
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
29.980.000
Adet
260
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
29/06/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944469
BIST
15:201.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,38
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
15:208,7341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0302
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
15:2010,4122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0543
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4055
15:20499,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,60
|Açılış
|: 499,47
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler15:20
|OZBAL
|15,07
|106.871.487
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.140.614
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.733.411
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.773.357
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|14.965.524
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.920.368
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.560.011
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,16
|804.699.266
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,94
|726.074.989
|% -5,37
|
|THYAO
|14,04
|669.479.082
|% -1,68
|
|SASA
|29,08
|471.674.914
|% -0,82
|
|KRDMD
|6,68
|385.067.929
|% -1,91
|
|EKGYO
|1,94
|726.074.989
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,17
|337.456.293
|% -1,81
|
|GARAN
|8,16
|804.699.266
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,08
|68.364.575
|% -1,82
|
|AKBNK
|5,33
|328.557.324
|% -0,19
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7320
|8,7341
|% -0,34
|
|Euro
|10,4056
|10,4122
|% -0,52
|
|Sterlin
|12,1135
|12,1743
|% -0,16
|
|Frank
|9,4550
|9,5120
|% -0,65
|
|Riyal
|2,3242
|2,3359
|% -0,24
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|-33,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-21,99
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-10,63
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,32
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|