***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
11.11.2021 14:37
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
05/10/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
16.000.000
Adet
260
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/11/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977014
BIST
15:521.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 15,08
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
15:529,9150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0735
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
15:5211,3784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0805
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
15:52592,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 6,27
|Açılış
|: 592,61
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler15:50
|OZRDN
|8,47
|30.936.122
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|117.340.034
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|16.940.316
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|67.246.374
|% 9,76
|
|BASGZ
|17,29
|191.514.149
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|88.791.399
|% -9,97
|
|TURGG
|131,40
|37.042.565
|% -9,13
|
|RALYH
|7,26
|83.211.732
|% -8,91
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|PETKM
|7,95
|6.470.585.045
|% 9,66
|
|GARAN
|10,66
|2.475.295.650
|% -0,65
|
|THYAO
|17,80
|1.399.556.546
|% -1,82
|
|KRDMD
|7,53
|942.643.332
|% 3,01
|
|TUPRS
|161,90
|904.101.021
|% 2,53
|
|PETKM
|7,95
|6.470.585.045
|% 9,66
|
|GARAN
|10,66
|2.475.295.650
|% -0,65
|
|YKBNK
|3,10
|581.916.447
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,53
|942.643.332
|% 3,01
|
|DOHOL
|2,82
|328.262.645
|% 2,17
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9027
|9,9090
|% 0,69
|
|Euro
|11,3612
|11,3729
|% 0,66
|
|Sterlin
|13,2542
|13,3207
|% 0,74
|
|Frank
|10,7219
|10,7865
|% 0,46
|
|Riyal
|2,6358
|2,6490
|% 0,74
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|4,20
|
|Altın Gr.
|593
|593
|6,34
|
|Cumhuriyet
|3.920
|3.980
|49,00
|
|Tam
|3.902
|4.000
|47,64
|
|Yarım
|1.886
|1.935
|23,04
|
|Çeyrek
|946
|967
|11,52
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,92
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,94
|7,94
|0,13
|
|B. Petrol
|82,19
|82,19
|-0,45
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:02ALKIM
Yüzde 6.49 oranında artışla 17.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 509, 961 adet işlem
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 81 artarak (% 0.78 ) 1, 783
-
16:01ALKIM
Yüzde 6.92 oranında artışla 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 412, 793 adet işlem
-
15:58AYGAZ
Yüzde 8.02 oranında artışla 20.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 789, 633 adet işlem
-
15:55NUGYO
Yüzde 5.49 oranında artışla 12.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 896 adet işlem