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***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

11.11.2021 14:37
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması


***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
05/10/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
16.000.000
Adet
260
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/11/2021
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977014


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZRDN 8,47 30.936.122 % 10,00  
DOBUR 102,30 18.706.271 % 10,00  
DOAS 41,52 117.340.034 % 9,96  
OYLUM 8,85 16.940.316 % 9,94  
ADESE 1,35 67.246.374 % 9,76  
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Dolar 9,9027 9,9090 % 0,69  
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Frank 10,7219 10,7865 % 0,46  
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Altın Ons 1.857 1.857 4,20  
Altın Gr. 593 593 6,34  
Cumhuriyet 3.920 3.980 49,00  
Tam 3.902 4.000 47,64  
Yarım 1.886 1.935 23,04  
Çeyrek 946 967 11,52  
Gümüş.Ons 24,88 24,92 0,20  
Gümüş Gr. 7,94 7,94 0,13  
B. Petrol 82,19 82,19 -0,45  
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