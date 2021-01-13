***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2021 13:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. İş Bankası A.Ş. 4.919,31 % 0,001792 % 0,017921 % 3,96885
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 53.872,86 % 0,04 % 0,196262 % 1,112753
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901804
BIST
14:061.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,55
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.554
14:067,4442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
14:069,0673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0367
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
14:06444,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,84
|Açılış
|: 444,16
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler14:06
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.314.301
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.356.460
|% -9,99
|
|LUKSK
|36,12
|3.236.627
|% -7,38
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|ESEN
|22,00
|208.855.221
|% -6,54
|
|THYAO
|13,12
|1.806.971.156
|% 2,02
|
|SISE
|7,76
|1.431.637.212
|% 1,57
|
|TKFEN
|19,01
|948.990.969
|% 2,20
|
|TCELL
|17,00
|926.729.721
|% 1,86
|
|PETKM
|5,20
|808.088.242
|% -1,70
|
|TSKB
|1,87
|524.240.689
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,44
|627.588.178
|% -0,41
|
|SISE
|7,76
|1.431.637.212
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,70
|624.357.954
|% 5,11
|
|PETKM
|5,20
|808.088.242
|% -1,70
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4416
|7,4442
|% -0,14
|
|Euro
|9,0623
|9,0673
|% -0,40
|
|Sterlin
|10,1501
|10,2010
|% -0,07
|
|Frank
|8,3493
|8,3996
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9792
|1,9891
|% -0,09
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,56
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.935
|3.010
|2,70
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|1,31
|
|Çeyrek
|712
|728
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,68
|56,68
|0,10
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:22ATSYH
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 895 adet işlem
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TKFEN, THYAO
-
14:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 62 artarak (% 0.26 ) 1, 386
-
14:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, AYCES, RAYSG, PSDTC, CMENT, TGSAS, DAGHL, VKING, TMPOL, ARMDA
-
14:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, KUTPO