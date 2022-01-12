***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2022 13:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 115.943,43 % 0,040946 % 0,077414 % 189,062828
T.IŞ BANKASI A.S. 18.503 % 0,000793 % 0,012354 % 1.557,894287
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992990
BIST
14:192.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 21,60
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
14:1913,8342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0273
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
14:1915,7075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0078
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
14:19808,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,12
|Açılış
|: 808,59
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ORCAY
|39,92
|14.323.093
|% 9,97
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|157.348.383
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.750.807
|% 9,84
|
|KRSTL
|4,20
|55.398.731
|% -7,69
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|GEDZA
|20,10
|26.261.251
|% -4,74
|
|BURCE
|32,66
|1.728.936
|% -3,49
|
|KRDMD
|12,82
|3.836.672.419
|% 1,42
|
|SISE
|15,39
|2.357.685.297
|% 4,27
|
|THYAO
|27,22
|1.855.035.045
|% 1,19
|
|EREGL
|31,90
|1.568.568.923
|% 0,44
|
|YKBNK
|3,82
|914.668.592
|% 1,87
|
|KRDMD
|12,82
|3.836.672.419
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,82
|914.668.592
|% 1,87
|
|SISE
|15,39
|2.357.685.297
|% 4,27
|
|PETKM
|9,66
|711.810.130
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,39
|172.082.536
|% 0,84
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8031
|13,8342
|% 0,20
|
|Euro
|15,6911
|15,7075
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,8041
|18,8984
|% 0,29
|
|Frank
|14,9223
|15,0122
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6750
|3,6934
|% 0,28
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-4,83
|
|Altın Gr.
|809
|809
|0,08
|
|Cumhuriyet
|5.368
|5.449
|38,00
|
|Tam
|5.342
|5.475
|40,24
|
|Yarım
|2.582
|2.648
|19,46
|
|Çeyrek
|1.295
|1.324
|9,74
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,13
|0,02
|
|B. Petrol
|84,05
|84,05
|0,33
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:34PARSN
Yüzde 4.83 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 734 adet işlem
-
14:33YKSLN
Yüzde 9.84 oranında artışla 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 150, 301 adet işlem
-
14:32KORDS
Yüzde 5.94 oranında artışla 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 073, 988 adet işlem
-
14:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 93 artarak (% 1.31 ) 2, 308
-
14:30PARSN
Yüzde 5.77 oranında artışla 36.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 518 adet işlem