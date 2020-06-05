***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 13:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849391
BIST
14:50109.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 391,32
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
14:506,7762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0234
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
14:507,6841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
14:50371,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,29
|Açılış
|: 371,90
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|2.631.563
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|255.804
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.872.661
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.288.203
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|13.763.763
|% -9,84
|
|GSDDE
|4,40
|3.022.112
|% -5,38
|
|THYAO
|12,72
|599.045.412
|% 1,03
|
|GARAN
|8,16
|449.814.886
|% 0,25
|
|TUPRS
|89,20
|369.206.031
|% 3,06
|
|PETKM
|3,79
|317.656.603
|% -1,81
|
|ASELS
|31,90
|286.879.353
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,65
|146.180.121
|% -0,60
|
|PETKM
|3,79
|317.656.603
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,33
|106.001.831
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,23
|84.250.022
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,50
|215.365.662
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5497
|8,5926
|% 0,82
|
|Frank
|7,0417
|7,0841
|% 0,06
|
|Riyal
|1,7995
|1,8086
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-8,17
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.407
|2.436
|-11,80
|
|Tam
|2.478
|2.503
|-15,80
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|-5,90
|
|Çeyrek
|605
|612
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,65
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,17
|41,17
|1,19
|