***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
22.06.2022 14:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038667
BIST
16:192.573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,95
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
16:1917,3614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
16:1918,3209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0539
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
16:191.028,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.028,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,53
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler16:19
|MAKIM
|12,87
|421.027.993
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.534.585
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.081.516
|% 9,94
|
|BAYRK
|6,65
|16.858.144
|% 9,02
|
|EGSER
|27,22
|59.739.077
|% 8,88
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|171,30
|104.513.395
|% -7,05
|
|ETYAT
|3,13
|6.641.712
|% -5,72
|
|THYAO
|51,50
|4.021.409.291
|% -0,77
|
|EREGL
|28,12
|1.507.162.670
|% -2,02
|
|SISE
|22,26
|1.342.175.702
|% -1,59
|
|FROTO
|310,20
|1.074.534.193
|% 2,48
|
|SASA
|45,36
|1.010.888.856
|% -0,70
|
|ODAS
|3,12
|573.686.423
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,94
|898.598.316
|% -0,80
|
|AKBNK
|9,17
|991.951.473
|% 0,44
|
|KARSN
|7,55
|811.507.127
|% -2,33
|
|EKGYO
|2,63
|258.167.476
|% -0,75
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3530
|17,3614
|% 0,13
|
|Euro
|18,3084
|18,3209
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,2198
|21,3262
|% 0,01
|
|Frank
|17,9512
|18,0593
|% 0,48
|
|Riyal
|4,6112
|4,6343
|% 0,12
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|6,94
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|6,50
|
|Cumhuriyet
|6.851
|6.955
|28,00
|
|Tam
|6.823
|6.922
|35,00
|
|Yarım
|3.350
|3.385
|16,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.692
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,10
|
|B. Petrol
|108
|108
|-7,08
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34PRKAB
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 28.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 593, 360 adet işlem
-
16:32ETYAT
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 999, 076 adet işlem
-
16:31XU100
Endeks 2, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 25, 811.00 milyon TL de
-
16:31MARKA
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 956 adet işlem
-
16:30SMART
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 319, 747 adet işlem