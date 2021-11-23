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***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.11.2021 13:02
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Çayırhisar Mahallesi Yeni İzmir Caddesi No:29 Altıeylül Balıkesir / TÜRKİYE
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
İnternet Adresi www.isbirsentetik.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
ir@isbirsentetik.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Çayırhisar Mahallesi Yeni İzmir Caddesi No:29 Altıeylül Balıkesir / TÜRKİYE 0(266) 283 00 00 0(266) 283 00 01

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İbrahim YILMAZ Yatırımcı İlişkileri Birim Yönetici 20.05.2021 0(266) 283 00 00 /4272 ibrahimyilmaz@isbirsentetik.com / ir@isbirsentetik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 205591

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 141465993.92




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979189


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RALYH 14,74 19.893.563 % 10,00  
PRKAB 65,45 23.090.891 % 10,00  
MIATK 21,02 11.519.149 % 9,99  
ATATP 68,80 65.242.381 % 9,99  
TUCLK 16,00 42.447.853 % 9,97  
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Euro 14,1118 14,1315 % -2,12  
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Frank 13,4396 13,5205 % -1,81  
Riyal 3,3554 3,3723 % -1,55  
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13:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 -1,20  
Altın Gr. 727 727 -11,70  
Cumhuriyet 4.813 4.886 57,00  
Tam 4.779 4.916 49,75  
Yarım 2.310 2.378 24,06  
Çeyrek 1.159 1.189 12,04  
Gümüş.Ons 23,57 23,59 -0,09  
Gümüş Gr. 9,57 9,58 -0,19  
B. Petrol 82,11 82,11 -0,20  
Seans Raporu 13:07
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