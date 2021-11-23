***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Çayırhisar Mahallesi Yeni İzmir Caddesi No:29 Altıeylül Balıkesir / TÜRKİYEÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adreslerİnternet Adresi www.isbirsentetik.comElektronik Posta AdresiE-postair@isbirsentetik.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksÇayırhisar Mahallesi Yeni İzmir Caddesi No:29 Altıeylül Balıkesir / TÜRKİYE 0(266) 283 00 00 0(266) 283 00 01Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge Noİbrahim YILMAZ Yatırımcı İlişkileri Birim Yönetici 20.05.2021 0(266) 283 00 00 /4272 ibrahimyilmaz@isbirsentetik.com / ir@isbirsentetik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 205591Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- 141465993.92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979189BIST