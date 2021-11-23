***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.11.2021 13:02
***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Çayırhisar Mahallesi Yeni İzmir Caddesi No:29 Altıeylül Balıkesir / TÜRKİYE
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
İnternet Adresi www.isbirsentetik.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
ir@isbirsentetik.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Çayırhisar Mahallesi Yeni İzmir Caddesi No:29 Altıeylül Balıkesir / TÜRKİYE 0(266) 283 00 00 0(266) 283 00 01
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İbrahim YILMAZ Yatırımcı İlişkileri Birim Yönetici 20.05.2021 0(266) 283 00 00 /4272 ibrahimyilmaz@isbirsentetik.com / ir@isbirsentetik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 205591
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 141465993.92
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979189
BIST
13:091.827
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 42,60
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
13:0912,5628
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -0,2445
|Açılış
|: 12,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
13:0914,0914
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -0,3459
|Açılış
|: 14,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
13:09723,71
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -14,84
|Açılış
|: 723,71
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
710,59
BIST En Aktif Hisseler13:07
|RALYH
|14,74
|19.893.563
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|23.090.891
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.519.149
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|65.242.381
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|42.447.853
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|49.285.378
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|336.267
|% -7,45
|
|TETMT
|239,60
|13.244.534
|% -5,45
|
|GESAN
|23,90
|35.089.057
|% -5,08
|
|IDEAS
|40,40
|22.212.384
|% -4,72
|
|GARAN
|11,82
|2.324.552.763
|% 2,16
|
|YKBNK
|3,52
|1.374.323.941
|% 2,33
|
|PETKM
|8,08
|1.345.889.708
|% 1,89
|
|KRDMD
|8,97
|1.311.858.627
|% 2,99
|
|AKBNK
|6,98
|1.215.338.580
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,52
|1.374.323.941
|% 2,33
|
|GARAN
|11,82
|2.324.552.763
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,23
|423.508.569
|% 2,76
|
|AKBNK
|6,98
|1.215.338.580
|% 1,16
|
|PETKM
|8,08
|1.345.889.708
|% 1,89
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5862
|12,6002
|% -1,62
|
|Euro
|14,1118
|14,1315
|% -2,12
|
|Sterlin
|16,8185
|16,9029
|% -1,70
|
|Frank
|13,4396
|13,5205
|% -1,81
|
|Riyal
|3,3554
|3,3723
|% -1,55
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-1,20
|
|Altın Gr.
|727
|727
|-11,70
|
|Cumhuriyet
|4.813
|4.886
|57,00
|
|Tam
|4.779
|4.916
|49,75
|
|Yarım
|2.310
|2.378
|24,06
|
|Çeyrek
|1.159
|1.189
|12,04
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,57
|9,58
|-0,19
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,20
|