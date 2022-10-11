***ISSEN* *MSGYO* *MERIT* *EREGL* *YBTAS* *SISE* *OYAKC* *MARKA* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
11.10.2022 16:49
***ISSEN******MSGYO******MERIT******EREGL******YBTAS******SISE******OYAKC******MARKA******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, EREGL, ISSEN, MARKA, MERIT, MSGYO, OYAKC, SISE, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E REFİK YILMAZER 20.552,690
EREGL 2 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E RECEP ALDEMİR 6,680
ISSEN 3 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş E LEVENT ÖZÇAKAR 428.970,870
MARKA 4 MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E ÖMER DİNÇ 1.000,000
MERIT 5 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E ZEHRA REYA GÖKSUN 84.018,000
MSGYO 6 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E ÖMER DİNÇ 100.000,000
OYAKC 7 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E BEŞİR DİREKÇİ 1.723,050
SISE 8 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. E ÖMER DİNÇ 0,707
YBTAS 9 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E DAĞISTAN ARSLAN 0,003
YBTAS 10 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E DAĞISTAN ARSLAN 5,600
YBTAS 11 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E DAĞISTAN ARSLAN 9,330
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070844
BIST