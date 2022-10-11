***ISSEN* *MSGYO* *MERIT* *EREGL* *YBTAS* *SISE* *OYAKC* *MARKA* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ISSEN******MSGYO******MERIT******EREGL******YBTAS******SISE******OYAKC******MARKA******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, EREGL, ISSEN, MARKA, MERIT, MSGYO, OYAKC, SISE, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E REFİK YILMAZER 20.552,690EREGL 2 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E RECEP ALDEMİR 6,680ISSEN 3 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş E LEVENT ÖZÇAKAR 428.970,870MARKA 4 MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E ÖMER DİNÇ 1.000,000MERIT 5 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E ZEHRA REYA GÖKSUN 84.018,000MSGYO 6 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E ÖMER DİNÇ 100.000,000OYAKC 7 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E BEŞİR DİREKÇİ 1.723,050SISE 8 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. E ÖMER DİNÇ 0,707YBTAS 9 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E DAĞISTAN ARSLAN 0,003YBTAS 10 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E DAĞISTAN ARSLAN 5,600YBTAS 11 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E DAĞISTAN ARSLAN 9,330(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070844BIST