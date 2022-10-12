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***ISSEN* *YONGA* *KRTEK* *VKFYO* *ULKER* *JANTS* *YBTAS* *BTCIM* *PETKM* *KONTR* *ASELS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm

12.10.2022 17:00
***ISSEN* *YONGA* *KRTEK* *VKFYO* *ULKER* *JANTS* *YBTAS* *BTCIM* *PETKM* *KONTR* *ASELS*** MERKEZİ KAYIT KURU


***ISSEN******YONGA******KRTEK******VKFYO******ULKER******JANTS******YBTAS******BTCIM******PETKM******KONTR******ASELS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ASELS, BTCIM, ISSEN, JANTS, KONTR, KRTEK, PETKM, ULKER, VKFYO, YBTAS, YONGA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ASELS 1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ZEKİ KUTLUATA 64,276
BTCIM 2 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E MUSTAFA METHİ İZ 55,135
ISSEN 3 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş E İSMAİL KARABULUT 5.915,320
JANTS 4 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ADNAN KAHYAOĞLU 2.019,300
KONTR 5 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. E SAMİ ASLANHAN 5.000.000,000
KONTR 6 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. E ÖMER ÜNSALAN 5.000.000,000
KRTEK 7 KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E FATMA SOYATA 6.000,000
PETKM 8 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E CENGİZHAN BOZKURT 506,875
ULKER KADİR YÖRÜR 1,680
YBTAS 14 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KADİR YÖRÜR . E MURAT MAHİR KORĞALI 1.242,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071192


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