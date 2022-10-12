***ISSEN* *YONGA* *KRTEK* *VKFYO* *ULKER* *JANTS* *YBTAS* *BTCIM* *PETKM* *KONTR* *ASELS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***ISSEN******YONGA******KRTEK******VKFYO******ULKER******JANTS******YBTAS******BTCIM******PETKM******KONTR******ASELS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ASELS, BTCIM, ISSEN, JANTS, KONTR, KRTEK, PETKM, ULKER, VKFYO, YBTAS, YONGASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ASELS 1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ZEKİ KUTLUATA 64,276BTCIM 2 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E MUSTAFA METHİ İZ 55,135ISSEN 3 İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş E İSMAİL KARABULUT 5.915,320JANTS 4 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ADNAN KAHYAOĞLU 2.019,300KONTR 5 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. E SAMİ ASLANHAN 5.000.000,000KONTR 6 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. E ÖMER ÜNSALAN 5.000.000,000KRTEK 7 KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E FATMA SOYATA 6.000,000PETKM 8 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E CENGİZHAN BOZKURT 506,875ULKER KADİR YÖRÜR 1,680YBTAS 14 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KADİR YÖRÜR . E MURAT MAHİR KORĞALI 1.242,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071192BIST