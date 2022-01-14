İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
14.01.2022 17:22
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994173
BIST
17:262.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,60
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
17:2613,5430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0390
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
17:2615,4993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0823
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
17:26793,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,01
|Açılış
|: 793,32
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler17:26
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|179.111.841
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.620.281
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|253.621.378
|% 9,89
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|RALYH
|9,40
|56.065.682
|% -5,62
|
|ISKUR
|690.777,00
|690.777
|% -5,47
|
|THYAO
|28,36
|3.823.048.765
|% -1,46
|
|KRDMD
|13,30
|3.643.564.793
|% -0,37
|
|EREGL
|31,36
|1.367.541.376
|% -0,82
|
|SISE
|15,08
|1.307.329.555
|% 0,20
|
|YKBNK
|3,84
|1.065.124.615
|% 0,79
|
|EKGYO
|2,43
|947.571.363
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,84
|1.065.124.615
|% 0,79
|
|KRDMD
|13,30
|3.643.564.793
|% -0,37
|
|THYAO
|28,36
|3.823.048.765
|% -1,46
|
|HALKB
|5,08
|544.758.354
|% 3,89
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5258
|13,5430
|% -0,29
|
|Euro
|15,4638
|15,4993
|% -0,53
|
|Sterlin
|18,4696
|18,5622
|% -0,44
|
|Frank
|14,7866
|14,8757
|% -0,36
|
|Riyal
|3,5940
|3,6120
|% -0,38
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|3,40
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|5.276
|5.355
|-11,00
|
|Tam
|5.250
|5.383
|-11,07
|
|Yarım
|2.538
|2.604
|-5,35
|
|Çeyrek
|1.273
|1.302
|-2,68
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,92
|84,92
|0,45
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41BASCM
Yüzde 9.74 oranında artışla 10.70 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 087 adet işlem
-
17:39KRSTL
Yüzde 5.58 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 488, 075 adet işlem
-
17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, FROTO, THYAO
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 38 kaybederek (% -0.29 ) 1, 861
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFB, PKENT, QNBFL, DARDL, BRMEN, DOAS