***ISY* *EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISY******EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ISY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İstanbul Portföy Bayraktar Serbest Özel Fon ünvanlı, 100 milyon TL fon büyüklüğünde bir fon kuruluşu çalışmaları yürütülmektedir. Şirketimizin anılan fona katılması amacı ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından fon kuruluşuna izin verilmesi ile birlikte yürürlüğe girmek üzere bir protokol imzalanmıştır. Fona katılım tutarımız/oranımız SPK tarafından izahnamenin onaylanmasını müteakip kararlaştırılacak ve kamuya açıklanacaktır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980744BIST