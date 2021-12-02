***ISY* *EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2021 19:02
***ISY******EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İstanbul Portföy Bayraktar Serbest Özel Fon ünvanlı, 100 milyon TL fon büyüklüğünde bir fon kuruluşu çalışmaları yürütülmektedir. Şirketimizin anılan fona katılması amacı ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından fon kuruluşuna izin verilmesi ile birlikte yürürlüğe girmek üzere bir protokol imzalanmıştır. Fona katılım tutarımız/oranımız SPK tarafından izahnamenin onaylanmasını müteakip kararlaştırılacak ve kamuya açıklanacaktır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980744
BIST
18:051.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 22,66
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
18:0513,7029
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 0,3960
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,8304
En Düşük
13,1456
18:0515,5685
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 0,5045
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,6769
En Düşük
14,9048
18:05776,80
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 15,47
|Açılış
|: 776,80
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
785,91
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|137,50
|204.514.857
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.501.612
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.855.315
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|514.135
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|2.715.906
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|140.982.072
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.630.840
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.886.666
|% -9,98
|
|KUTPO
|104,90
|257.831.873
|% -9,96
|
|DITAS
|28,20
|19.261.021
|% -9,96
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 4,35
|
|THYAO
|18,25
|2.227.973.063
|% -0,87
|
|GARAN
|11,65
|1.981.883.806
|% 0,09
|
|EREGL
|23,40
|1.403.958.411
|% 2,01
|
|SISE
|13,32
|1.356.063.430
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,36
|942.291.528
|% 3,51
|
|YKBNK
|3,40
|1.334.386.056
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,19
|302.011.522
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 4,35
|
|ADESE
|0,76
|148.230.492
|% 2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7031
|13,7043
|% 2,99
|
|Euro
|15,4974
|15,5682
|% 3,35
|
|Sterlin
|18,1204
|18,2113
|% 2,93
|
|Frank
|14,7805
|14,8696
|% 2,65
|
|Riyal
|3,6296
|3,6478
|% 2,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-12,28
|
|Altın Gr.
|775
|775
|13,48
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,41
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|0,29
|
|B. Petrol
|69,40
|69,40
|0,53
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 323 adet işlem
-
17:58DAGHL
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 618 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 26, 876.00 milyon TL de