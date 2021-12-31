***ISY* *EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2021 15:02
***ISY******EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ISY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.12.2021 tarihli açıklamamıza konu fon kuruluşu ile ilgili olarak, 30.12.2021 tarih ve 2021/65 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde, İstanbul Portföy Bayraktar Serbest Özel Fon'unun, katılma payı ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiği kamuya açıklanmış olup Fona katılım tutarımız/oranımız kamuya ayrıca açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987438
BIST
17:481.852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -11,73
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.850
17:4813,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0250
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
17:4815,0234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0964
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
17:48790,14
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 21,54
|Açılış
|: 790,14
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler17:48
|MAALT
|277,40
|12.227.052
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,73
|70.747.468
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.711.370
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.420.579
|% 9,91
|
|OZKGY
|6,47
|46.832.104
|% 9,85
|
|SEYKM
|10,02
|54.535.105
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|VANGD
|4,53
|21.485.635
|% -5,23
|
|IHAAS
|9,35
|46.231.964
|% -4,79
|
|RALYH
|13,35
|59.732.226
|% -4,57
|
|GARAN
|11,22
|1.442.640.884
|% -2,09
|
|EREGL
|28,14
|1.371.340.438
|% -0,78
|
|THYAO
|19,92
|1.248.984.464
|% -1,09
|
|SISE
|13,40
|1.014.172.372
|% -0,52
|
|SASA
|53,25
|753.616.575
|% -2,20
|
|GARAN
|11,22
|1.442.640.884
|% -2,09
|
|YKBNK
|3,37
|427.855.513
|% -3,16
|
|EKGYO
|2,14
|263.736.721
|% -2,28
|
|TSKB
|1,44
|137.085.325
|% 0,00
|
|SISE
|13,40
|1.014.172.372
|% -0,52
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1599
|13,2073
|% 0,19
|
|Euro
|14,9316
|15,0234
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,1370
|18,2279
|% 2,44
|
|Frank
|14,6723
|14,7607
|% 2,37
|
|Riyal
|3,5730
|3,5909
|% 2,27
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|7,22
|
|Altın Gr.
|796
|797
|27,92
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,38
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|-0,66
|
Seans Raporu
17:48
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