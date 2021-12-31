***ISY* *EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISY******EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ISY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.12.2021 tarihli açıklamamıza konu fon kuruluşu ile ilgili olarak, 30.12.2021 tarih ve 2021/65 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde, İstanbul Portföy Bayraktar Serbest Özel Fon'unun, katılma payı ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiği kamuya açıklanmış olup Fona katılım tutarımız/oranımız kamuya ayrıca açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987438BIST