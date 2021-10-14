***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 16:11
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 99.861,91 % 0,0395 % 0,1907 % 482,2271
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970755
BIST
17:431.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,30
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
17:439,1899
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1123
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
17:4310,6661
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1225
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
17:43530,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,77
|Açılış
|: 530,33
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler17:43
|RAYSG
|10,34
|5.121.592
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.380.746
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,76
|189.569.150
|% 9,97
|
|DITAS
|17,79
|45.554.778
|% 9,95
|
|SONME
|38,70
|1.439.815
|% 7,56
|
|PRKAB
|17,37
|133.381.299
|% -10,00
|
|BAYRK
|9,90
|15.193.343
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|DOBUR
|31,10
|4.524.834
|% -8,96
|
|TDGYO
|6,55
|52.218.571
|% -7,62
|
|GARAN
|9,29
|1.190.825.133
|% -0,96
|
|FROTO
|170,60
|1.123.917.394
|% -3,94
|
|ASELS
|16,60
|1.094.664.788
|% 1,84
|
|THYAO
|14,33
|786.769.957
|% 0,49
|
|TUPRS
|125,50
|769.683.739
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,39
|366.802.591
|% 0,00
|
|GARAN
|9,29
|1.190.825.133
|% -0,96
|
|VAKBN
|3,46
|380.479.631
|% 4,53
|
|ODAS
|1,44
|159.862.689
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,83
|189.512.903
|% 0,55
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1852
|9,1899
|% 1,24
|
|Euro
|10,6596
|10,6661
|% 1,16
|
|Sterlin
|12,5329
|12,5958
|% 1,33
|
|Frank
|9,9039
|9,9635
|% 1,16
|
|Riyal
|2,4394
|2,4516
|% 1,05
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|2,94
|
|Altın Gr.
|530
|531
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,14
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,60
|