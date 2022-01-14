***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 263.782,66 % 0,0027 % 0,2929 % 10.958,7515
Gedik Yatırım A.Ş. 305.447,83 % 0,0089 % 0,3391 % 3.802,4821
İş Yatırım A.Ş. 311,19 % 0,0031 % 0,0003 % 11,1476
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993903
BIST
12:072.067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,72
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
12:0713,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0103
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
12:0715,5875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0059
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
12:07797,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,77
|Açılış
|: 797,09
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler12:07
|PKENT
|350,60
|28.253.202
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|DOAS
|49,20
|107.203.291
|% 8,23
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|105,00
|6.307.797
|% -7,08
|
|PRKAB
|53,25
|48.184.425
|% -6,58
|
|THYAO
|28,60
|2.254.226.566
|% -0,63
|
|KRDMD
|13,29
|1.369.897.926
|% -0,45
|
|SISE
|15,12
|641.869.727
|% 0,47
|
|EREGL
|31,36
|608.405.322
|% -0,82
|
|KOZAL
|130,40
|554.064.946
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,40
|480.464.634
|% 1,27
|
|YKBNK
|3,76
|397.428.316
|% -1,31
|
|KRDMD
|13,29
|1.369.897.926
|% -0,45
|
|THYAO
|28,60
|2.254.226.566
|% -0,63
|
|SKBNK
|1,07
|45.884.062
|% 0,94
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5712
|13,5923
|% 0,08
|
|Euro
|15,5650
|15,5875
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,6055
|18,6988
|% 0,30
|
|Frank
|14,8695
|14,9590
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6101
|3,6282
|% 0,07
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,11
|
|Altın Gr.
|796
|797
|1,30
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,14
|0,06
|
|B. Petrol
|85,41
|85,41
|0,94
|