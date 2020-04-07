***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri590,68 % 0,0053Tescil ve İlan Giderleri1.102 % 0,0099Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.030 % 0,0183Alınan Kredi Faizleri44.714,3 % 0,4033Saklama Ücretleri891,74 % 0,008Fon Yönetim Ücreti41.483,62 % 0,3741Hisse Senedi Komisyonu225.858,05 % 2,037Tahvil Bono Komisyonu2.013,11 % 0,0182Gecelik Ters Repo Komisyonu790,92 % 0,0071Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu118,13 % 0,0011Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0024Türev Araçlar Komisyonu16.287,65 % 0,1469Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.470,14 % 0,0854TOPLAM GİDERLER345.618,44 % 3,1171DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.087.817,454 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836074BIST