***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIAR İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.848,87 % 0,0097Tescil ve İlan Giderleri1.890 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.050 % 0,0213Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.852,29 % 0,0361Fon Yönetim Ücreti47.326,54 % 0,2493Hisse Senedi Komisyonu27.288,44 % 0,1438Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.098,61 % 0,0058Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu325,46 % 0,0017Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0014Türev Araçlar Komisyonu330,4 % 0,0017Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.142,53 % 0,0113TOPLAM GİDERLER93.421,24 % 0,4922DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.980.721,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836078BIST