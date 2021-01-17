***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.ŞISIN Kodu TRYISTP00083Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 yılKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma ŞekliFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 21 Düzey 3 ve Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan ENSARİ 08.2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 04.2012- 08.2020. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler Fon Yöneticisi 2015- Devam Mapark Otopark Sistemleri Girişimi Kurucu Ortağı 2016-Devam Tuina Gıda Hizmetleri Kurucu Ortağı Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBurak ÜSTAY 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 1995-2014 WestLB (WestdeutscheLandesbank) Istanbul Şubesi, Hazine GMY 1992-1995 Chemicalbank A.Ş. Hazine Müdür Yardımcısı 1991-1992 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Hazine, FX Trader SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIMemet YazıcıCavit BilenFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTuncay SUBAŞI 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 56 01 info@istanbulportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMüge ÇAĞLAR Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902936BIST