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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.01.2021 12:03



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş
ISIN Kodu TRYISTP00083
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 yıl

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
2

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 21 Düzey 3 ve Türev Araçlar

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alpaslan ENSARİ 08.2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 04.2012- 08.2020. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler Fon Yöneticisi 2015- Devam Mapark Otopark Sistemleri Girişimi Kurucu Ortağı 2016-Devam Tuina Gıda Hizmetleri Kurucu Ortağı Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Burak ÜSTAY 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2015-2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 1995-2014 WestLB (WestdeutscheLandesbank) Istanbul Şubesi, Hazine GMY 1992-1995 Chemicalbank A.Ş. Hazine Müdür Yardımcısı 1991-1992 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Hazine, FX Trader SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Memet Yazıcı
Cavit Bilen

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay SUBAŞI 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 56 01 info@istanbulportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Müge ÇAĞLAR Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902936


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