***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.01.2022 11:16
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993334
BIST
11:022.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,56
|Açılış
|: 2.057
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|Önceki Kapanış
|: 2.064
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2.071
En Düşük
2.054
11:0213,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,3345
|Açılış
|: 13,8050
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|Önceki Kapanış
|: 13,8400
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13,6720
En Düşük
13,1506
11:0215,6218
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,4656
|Açılış
|: 15,7100
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|Önceki Kapanış
|: 15,6400
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15,6827
En Düşük
15,0822
11:02796,86
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 19,89
|Açılış
|: 796,86
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|Önceki Kapanış
|: 776,97
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802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler11:02
|UZERB
|74,85
|1.273.273
|% 9,99
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|EMNIS
|26,28
|824.955
|% 9,96
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|PKENT
|7.979,40
|1.527.903
|% 8,05
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|KAPLM
|36,72
|12.340.796
|% 7,56
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|LINK
|32,32
|24.802.516
|% 6,60
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|BRMEN
|2,69
|161.123
|% -4,27
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|SONME
|39,52
|1.484.410
|% -3,84
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|DOCO
|1.282,20
|9.948.930
|% -3,45
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|TRILC
|11,29
|7.265.920
|% -3,09
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|BLCYT
|15,35
|5.322.225
|% -2,79
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|KRDMD
|13,04
|1.841.533.691
|% -0,08
|
|THYAO
|27,56
|1.138.968.520
|% 2,53
|
|SISE
|15,05
|453.763.916
|% -0,92
|
|ASELS
|24,48
|442.000.684
|% 1,32
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|GARAN
|11,88
|384.012.662
|% 0,25
|
|KRDMD
|13,04
|1.841.533.691
|% -0,08
|
|YKBNK
|3,89
|339.468.956
|% 0,26
|
|DARDL
|3,72
|215.998.023
|% 4,49
|
|ODAS
|1,37
|57.224.634
|% 0,74
|
|THYAO
|27,56
|1.138.968.520
|% 2,53
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5316
|13,5580
|% 2,53
|
|Euro
|15,5270
|15,6218
|% 3,07
|
|Sterlin
|18,5727
|18,6658
|% 2,74
|
|Frank
|14,8047
|14,8939
|% 2,71
|
|Riyal
|3,6035
|3,6215
|% 2,57
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,15
|
|Altın Gr.
|794
|794
|17,28
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,07
|0,21
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|-0,32
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