***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.01.2023 06:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103591
BIST
11:055.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 52,81
|Açılış
|: 5.514
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.551
En Düşük
5.502
11:0518,8091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8424
En Düşük
18,7516
11:0520,5182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1045
|Açılış
|: 20,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,5880
En Düşük
20,3810
11:051.160,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.160,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.160,38
BIST En Aktif Hisseler11:03
|IDGYO
|4,40
|8.639.824
|% 10,00
|
|ONCSM
|66,15
|2.543.269
|% 9,98
|
|EYGYO
|22,06
|264.603.379
|% 9,97
|
|SOKE
|16,02
|641.401.803
|% 9,95
|
|GUBRF
|366,60
|970.622.442
|% 8,88
|
|SASA
|114,20
|319.368.411
|% -5,23
|
|HEKTS
|36,32
|200.453.902
|% -5,17
|
|SAMAT
|23,30
|9.097.969
|% -4,59
|
|BFREN
|5.013,90
|11.333.758
|% -4,30
|
|TNZTP
|16,22
|97.140.707
|% -4,19
|
|THYAO
|154,30
|2.112.596.993
|% 0,92
|
|KOZAL
|602,60
|1.455.116.685
|% 2,94
|
|AKBNK
|19,28
|1.447.245.610
|% 3,05
|
|ASELS
|63,35
|1.383.663.057
|% 1,44
|
|PETKM
|18,62
|1.320.572.017
|% -0,48
|
|EKGYO
|8,76
|935.848.236
|% 1,51
|
|YKBNK
|10,54
|976.763.866
|% 3,64
|
|AKBNK
|19,28
|1.447.245.610
|% 3,05
|
|PETKM
|18,62
|1.320.572.017
|% -0,48
|
|SKBNK
|3,01
|172.891.194
|% 1,69
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8041
|18,8091
|% 0,01
|
|Euro
|20,4976
|20,5182
|% 0,51
|
|Sterlin
|23,2783
|23,3950
|% 0,16
|
|Frank
|20,4089
|20,5319
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9929
|5,0180
|% -0,03
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-6,96
|
|Altın Gr.
|1.162
|1.162
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|7.855
|7.974
|12,00
|
|Tam
|7.884
|7.937
|-51,00
|
|Yarım
|3.850
|3.884
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.925
|1.942
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,61
|87,61
|-0,02
|