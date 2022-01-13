***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.01.2022 16:49
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01-03-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Formu Fon Dağıtım Kuruluşlarında değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993544
BIST
16:362.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 13,35
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:3613,5985
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,3750
|Açılış
|: 13,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:3615,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 0,4640
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:36796,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 19,98
|Açılış
|: 796,95
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:34
|PKENT
|8.123,40
|15.005.881
|% 10,00
|
|TETMT
|367,40
|10.939.448
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.095.492
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,24
|4.631.120.705
|% 1,46
|
|THYAO
|28,78
|4.053.127.093
|% 7,07
|
|GARAN
|11,86
|1.760.643.010
|% 0,08
|
|SISE
|15,14
|1.721.343.303
|% -0,33
|
|EREGL
|31,76
|1.654.797.372
|% 0,57
|
|KRDMD
|13,24
|4.631.120.705
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,84
|1.100.515.204
|% -1,03
|
|PETKM
|9,63
|1.557.734.552
|% 0,84
|
|GARAN
|11,86
|1.760.643.010
|% 0,08
|
|THYAO
|28,78
|4.053.127.093
|% 7,07
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5911
|13,5953
|% 2,81
|
|Euro
|15,5997
|15,6256
|% 3,10
|
|Sterlin
|18,6009
|18,6942
|% 2,90
|
|Frank
|14,8440
|14,9334
|% 2,99
|
|Riyal
|3,6119
|3,6301
|% 2,82
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-6,25
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,50
|
|Cumhuriyet
|5.294
|5.374
|-72,00
|
|Tam
|5.264
|5.398
|-74,80
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-36,18
|
|Çeyrek
|1.276
|1.306
|-18,09
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,25
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:50KRVGD
Yüzde 4.10 oranında artışla 12.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 920, 963 adet işlem
-
16:49KRDMA
Yüzde 6.88 oranında artışla 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 004, 227 adet işlem
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 98 artarak (% 0.65 ) 2, 313
-
16:46XU100
Endeks 2, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 30, 496.00 milyon TL de
-
16:45FROTO
Yüzde 7.68 oranında artışla 273.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 479, 552 adet işlem