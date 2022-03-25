***ISYAT* *GEDIK* *NUHCM* *ARCLK* *OTKAR* *TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ISYAT******GEDIK******NUHCM******ARCLK******OTKAR******TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ARCLK, GEDIK, ISYAT, NUHCM, OTKAR, TTRAK28.03.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaARCELIK ARCLK 2,2198274 1,9978446GEDIK Y. MEN. DEG. GEDIK 0,3 0,27IS YAT. ORT. ISYAT 0,25 0,25NUH CIMENTO NUHCM 2,15 1,935OTOKAR OTKAR 20,8333333 18,7499999TURK TRAKTOR TTRAK 22,4849631 20,2364667Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013079BIST