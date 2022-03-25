***ISYAT* *GEDIK* *NUHCM* *ARCLK* *OTKAR* *TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
25.03.2022 16:49
***ISYAT******GEDIK******NUHCM******ARCLK******OTKAR******TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ARCLK, GEDIK, ISYAT, NUHCM, OTKAR, TTRAK
28.03.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ARCELIK ARCLK 2,2198274 1,9978446
GEDIK Y. MEN. DEG. GEDIK 0,3 0,27
IS YAT. ORT. ISYAT 0,25 0,25
NUH CIMENTO NUHCM 2,15 1,935
OTOKAR OTKAR 20,8333333 18,7499999
TURK TRAKTOR TTRAK 22,4849631 20,2364667
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013079
BIST
17:592.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,37
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
17:5914,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0324
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:5916,3607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0323
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
17:59932,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,32
|Açılış
|: 932,35
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KARSN
|4,95
|1.404.505.112
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.216.528
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.456.867
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|4.966.356
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,89
|23.890.254
|% -4,97
|
|PRZMA
|3,62
|1.362.544
|% -4,74
|
|MARKA
|3,32
|985.662
|% -3,77
|
|PENTA
|386,00
|28.536.798
|% -3,74
|
|KRDMD
|15,31
|1.809.772.102
|% -0,39
|
|THYAO
|28,18
|1.571.981.287
|% 0,21
|
|SASA
|60,15
|1.409.532.218
|% 2,73
|
|KARSN
|4,95
|1.404.505.112
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.268.037.948
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.404.505.112
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|297.988.794
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,91
|507.682.722
|% -0,51
|
|DOHOL
|3,23
|404.381.047
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,31
|1.809.772.102
|% -0,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8481
|14,8534
|% 0,20
|
|Euro
|16,3437
|16,3570
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,5524
|19,6504
|% 0,37
|
|Frank
|15,9166
|16,0125
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9456
|3,9654
|% 0,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-2,06
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,92
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
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17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
-
17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
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17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem