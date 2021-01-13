***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar(*) Ters repo vadeli oranı, %0,001125 ile gün sayısının çarpımıdır.Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun Unvanıİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Hisse Senedi% 0,04Kamu Borçlanma Senetleri% 0,005Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,005BPP (günlük)% 0,002952Ters Repo (O/N)% 0,001125Ters Repo (vadeli)% 0,001125VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,03Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)14.532 0 14.532 0 14.532 0 14.532Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)79 0 79 106 185 5 190Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)269.813 166.039 435.852 20.397 456.249 174.394 630.643Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)284.424 166.039 450.463 20.503 470.966 174.399 645.365Ortalama Net Aktif Değer (TL)273.070.478 228.944.394 251.719.147 235.629.042 246.298.417 244.821.440 245.917.451Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,104158 % 0,072524 % 0,178955 % 0,008701 % 0,191218 % 0,071235 % 0,262432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901951BIST