***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 123.978.542 68.775.750 44.633.063 31.593.771Satışların Maliyeti15 -109.789.168 -54.429.531 -34.609.723 -18.872.628TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.189.374 14.346.219 10.023.340 12.721.143BRÜT KAR (ZARAR)14.189.374 14.346.219 10.023.340 12.721.143Genel Yönetim Giderleri16 -2.322.307 -2.321.707 -1.090.868 -1.103.968Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 175.163 857.633 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 0 0 -28.099 -21.059ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116DÖNEM KARI (ZARARI)12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,07500000 0,08020000 0,05540000 0,07220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,07500000 0,08020000 0,05540000 0,07220000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.819.703 -139.219.121Dönem Karı (Zararı)12.042.230 12.882.145Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-868.723 487.925Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 140.105 118.333Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-155.629 -827.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 19.534 30.015Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-175.163 -857.633Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler13 -450.600 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler243.058 147.128Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 169.414 62.179Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 73.644 84.949Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -645.657 1.050.082İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-38.443.810 -152.589.191Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-36.038.969 -135.337.044Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.684.328 -16.933.963İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.684.328 -16.933.963Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.282 5.866İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.282 5.866Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10.042 5.425Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-724.573 -54.747İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-724.573 -54.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 -271.063Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.300 -3.665İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.480 -10.176İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15.780 6.511Faaliyetlerden Elde Edil0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.251.303 -55.265.460Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -197.815 -179.905Ödenen Temettüler13 -25.053.488 -55.085.555YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.071.006 -194.484.581NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.071.006 -194.484.581DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ169.291.238 202.946.670DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 117.220.232 8.462.089Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 117.020.675 169.085.932Finansal Yatırımlar4 109.784.567 73.099.941Ticari Alacaklar5 8.943.536 7.259.208Diğer Alacaklar34.787 23.505İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 34.787 23.505Diğer Dönen Varlıklar12 47.126 57.168ARA TOPLAM235.830.691 249.525.754TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR235.830.691 249.525.754DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1 1Maddi Duran Varlıklar7 13.725 16.838Kullanım Hakkı Varlıkları8 502.440 563.961Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR516.166 580.800TOPLAM VARLIKLAR236.346.857 250.106.554KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 125.314 849.887İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 125.314 849.887Diğer Borçlar6 74.017 68.717İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 0 10.480İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 74.017 58.237Kısa Vadeli Karşılıklar92.656 92.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 92.656 92.656ARA TOPLAM291.987 1.011.260TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER291.987 1.011.260UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 619.334 668.034İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar594.204 614.447Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 594.204 614.447İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar25.130 53.587Kiralama İşlemlerinden Borçlar25.130 53.587Uzun Vadeli Karşılıklar337.239 317.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 337.239 317.705TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER956.573 985.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.248.560 1.996.999ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar235.098.297 248.109.555Ödenmiş Sermaye13 160.599.284 160.599.284Sermaye Düzeltme Farkları968.610 968.610Paylara İlişkin Primler (İskontolar)59.922 59.922Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 53.467.152 50.377.197Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 7.961.099 8.129.995Net Dönem Karı veya Zararı12.042.230 27.974.547TOPLAM ÖZKAYNAKLAR235.098.297 248.109.555TOPLAM KAYNAKLAR236.346.857 250.106.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622Transferler13 7.954.294 56.316.974 -64.271.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.882.145 12.882.145 12.882.145Kar Payları13 -55.085.555 -55.085.555 -55.085.555Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.147.054 12.882.145 233.034.212 233.034.212Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.129.995 27.974.547 248.109.555 248.109.555Transferler13 3.089.955 24.884.592 -27.974.547Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.042.230 12.042.230 12.042.230Kar Payları13 -25.053.488 -25.053.488 -25.053.488Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 53.467.152 7.961.099 12.042.230 235.098.297 235.098.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.042.230 12.882.145 8.904.373 11.596.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954236BIST