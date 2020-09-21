***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSARCL72112 4.500.000 4.623.725,25 8,23 2,05- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.820.646,18 3,24 0,81- TRSBOLU12115 3.000.000 3.056.288,7 5,44 1,35- TRSBOLU72119 5.000.000 5.091.617 9,06 2,26- TRSDEVA52119 2.490.000 2.536.393,93 4,51 1,12- TRSERGL52117 1.500.000 1.512.637,65 2,69 0,67- TRSGRAN23013 10.500.000 10.932.912,9 19,45 4,84- TRSTHALE2716 1.000.000 1.006.655,4 1,79 0,45- TRSHEKT32123 500.000 504.724,35 0,9 0,22- TRSISGY12113 1.430.000 1.456.679,94 2,59 0,65- TRSKFTF62113 900.000 903.499,2 1,61 0,4- TRSKCTF62110 1.900.000 1.904.862,67 3,39 0,84- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.045.153,2 1,86 0,46- TRSOPAS22129 1.400.000 1.414.557,62 2,52 0,63- TRSTPRS12115 6.250.000 6.317.521,25 11,24 2,8- TRSTPRS22114 3.800.000 3.844.935 6,84 1,7- TRSVKFB92719 600.000 636.075,3 1,13 0,28- TRSYKBK62914 5.000.000 5.085.677,5 9,05 2,25- TRSYDAT32212 2.500.000 2.505.496,5 4,46 1,11Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.200.059,54 100 24,89B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.200.059,54 100 24,89C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 30/10/2020 F_XU0301020 61 1.241,75VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.10.2020 F_XAUTRYM1020 12.000 484,02VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2020 F_XU0301220 249 1.251,25VIOP KISA POZİSYONLAR 30.10.2020 F_USDTRY1020 13.036 7,67VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 5.250 7,83GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 1.200.000 9.370.870,82 6,48 4,15- US900123BH29 8.150.000 63.650.646,99 44,03 28,19- XS1345632811 2.800.000 21.307.852,8 14,74 9,44- XS1079527211 500.000 3.812.719,08 2,64 1,69- XS1390320981 2.600.000 20.168.072,88 13,95 8,93- XS1508914691 200.000 1.536.372,66 1,06 0,68- XS1571399754 1.000.000 7.582.002,34 5,24 3,36- XS1223394914 1.550.000 11.883.099,34 8,22 5,26- XS1605397394 700.000 5.265.529,66 3,64 2,33GRUP TOPLAMI- 18.700.000 144.577.166,56 100 64,03E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 21.09.2020 350.000 350.320,75 1,4 0,16T.Repo 21.09.2020 1.448.325 1.501.386,99 6 0,66Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.868.410 27,46 3,04VOB Nakit Teminat 16.290.886,61 16.290.886,61 65,14 7,22GRUP TOPLAMI- 25.011.004,35 100 11,08ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 225.788.230,45İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ225.788.230,45 % 100 % 94,82B. HAZIR DEĞERLER13.000.612,57 % 100 % 5,46a) Kasab) Bankalar13.000.612,57 % 100 % 5,46c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)83.362,66 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar83.362,66 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)685.719,3 % 100 % 0,29D. BORÇLAR (-)-1.432.362,18 % 100 -% 0,6a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.432.362,18 % 100 -% 0,6NET VARLIK DEĞERİ238.125.562,8Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,4827İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama18/09/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876078BIST