***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
21.09.2020 19:59
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSARCL72112 4.500.000 4.623.725,25 8,23 2,05
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.820.646,18 3,24 0,81
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.056.288,7 5,44 1,35
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.091.617 9,06 2,26
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.536.393,93 4,51 1,12
- TRSERGL52117 1.500.000 1.512.637,65 2,69 0,67
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.932.912,9 19,45 4,84
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.006.655,4 1,79 0,45
- TRSHEKT32123 500.000 504.724,35 0,9 0,22
- TRSISGY12113 1.430.000 1.456.679,94 2,59 0,65
- TRSKFTF62113 900.000 903.499,2 1,61 0,4
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.904.862,67 3,39 0,84
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.045.153,2 1,86 0,46
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.414.557,62 2,52 0,63
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.317.521,25 11,24 2,8
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.844.935 6,84 1,7
- TRSVKFB92719 600.000 636.075,3 1,13 0,28
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.085.677,5 9,05 2,25
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.505.496,5 4,46 1,11
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 55.090.000 56.200.059,54 100 24,89
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 55.090.000 56.200.059,54 100 24,89
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30/10/2020 F_XU0301020 61 1.241,75
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.10.2020 F_XAUTRYM1020 12.000 484,02
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2020 F_XU0301220 249 1.251,25
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.10.2020 F_USDTRY1020 13.036 7,67
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 5.250 7,83
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- USM8931TAA71 1.200.000 9.370.870,82 6,48 4,15
- US900123BH29 8.150.000 63.650.646,99 44,03 28,19
- XS1345632811 2.800.000 21.307.852,8 14,74 9,44
- XS1079527211 500.000 3.812.719,08 2,64 1,69
- XS1390320981 2.600.000 20.168.072,88 13,95 8,93
- XS1508914691 200.000 1.536.372,66 1,06 0,68
- XS1571399754 1.000.000 7.582.002,34 5,24 3,36
- XS1223394914 1.550.000 11.883.099,34 8,22 5,26
- XS1605397394 700.000 5.265.529,66 3,64 2,33
GRUP TOPLAMI
- 18.700.000 144.577.166,56 100 64,03
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 21.09.2020 350.000 350.320,75 1,4 0,16
T.Repo 21.09.2020 1.448.325 1.501.386,99 6 0,66
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.868.410 27,46 3,04
VOB Nakit Teminat 16.290.886,61 16.290.886,61 65,14 7,22
GRUP TOPLAMI
- 25.011.004,35 100 11,08
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 225.788.230,45
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
225.788.230,45 % 100 % 94,82
B. HAZIR DEĞERLER
13.000.612,57 % 100 % 5,46
a) Kasa
b) Bankalar
13.000.612,57 % 100 % 5,46
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
83.362,66 % 100 % 0,04
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
83.362,66 % 100 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
685.719,3 % 100 % 0,29
D. BORÇLAR (-)
-1.432.362,18 % 100 -% 0,6
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.432.362,18 % 100 -% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ
238.125.562,8
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4827
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
18/09/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876078
BIST