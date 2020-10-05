***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman Bonosu- TRSARCL72112 4.500.000 4.578.072,75 8,14 1,92- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.827.249,3 3,25 0,77- TRSBOLU12115 3.000.000 3.067.784,7 5,46 1,29- TRSBOLU72119 5.000.000 5.108.400 9,09 2,14- TRSDEVA52119 2.490.000 2.547.142,76 4,53 1,07- TRSERGL52117 1.500.000 1.519.982,25 2,7 0,64- TRSGRAN23013 10.500.000 10.984.330,35 19,54 4,61- TRSTHALE2716 1.000.000 998.962,8 1,78 0,42- TRSHEKT32123 500.000 505.607,25 0,9 0,2- TRSISGY12113 1.430.000 1.462.160,41 2,6 0,61- TRSKFTF62113 900.000 907.972,56 1,6 0,37- TRSKCTF62110 1.900.000 1.914.514,67 3,41 0,8- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.031.147,17 1,83 0,43- TRSOPAS22129 1.400.000 1.421.147,14 2,53 0,6- TRSTPRS12115 6.250.000 6.334.565,63 11,27 2,66- TRSTPRS22114 3.800.000 3.859.064,54 6,86 1,62- TRSVKFB92719 600.000 639.695,64 1,14 0,27- TRSYKBK62914 5.000.000 4.995.601 8,89 2,1- TRSYDAT32212 2.500.000 2.520.944,5 4,48 1,06ARA GRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.224.345,42 100 23,58B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.224.345,42 100 23,58C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 30.10.2020 F_XAUTRYM1020 12.000 479,44VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.10.2020 F_XU0301020 561 1.285,5VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2020 F_XU0301220 249 1.297,5VIOP KISA POZİSYONLAR 30.10.2020 F_USDTRY1020 10.977 7,8VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 7.400 7,96GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 1.200.000 9.646.006,13 6,16 4,05- US900123BH29 9.650.000 75.073.153,53 47,97 31,49- XS1345632811 2.800.000 21.880.266,81 13,98 9,18- XS1079527211 500.000 3.914.142,56 2,51 1,65- XS1390320981 2.400.000 19.078.660,28 12,19 8- XS1508914691 200.000 1.575.463,32 1,01 0,66- XS1571399754 1.000.000 7.734.627,52 4,94 3,24- XS1223394914 1.550.000 12.206.031,24 7,8 5,12- XS1605397394 700.000 5.390.341,5 3,44 2,26GRUP TOPLAMI- 20.000.000 156.498.692,88 100 65,65E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 05.10.2020 210.000 210.203,67 0,82 0,09Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.873.345 26,77 2,88VOB Nakit Teminat 18.588.245,43 18.588.245,43 72,41 7,8GRUP TOPLAMI- 25.671.794,1 100 10,77ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 238.394.832,4İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ238.394.832,4 % 100 % 99,42B. HAZIR DEĞERLER2.166.781,4 % 100 % 0,9a) Kasab) Bankalar2.166.781,4 % 100 % 0,9c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)122.054,35 % 100 % 0,05a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar122.054,35 % 100 % 0,05Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)625.405,67 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-1.525.512,68 % 100 -% 0,64a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.525.512,68 % 100 -% 0,64NET VARLIK DEĞERİ239.783.561,14Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,4931İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama02/10/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878319BIST