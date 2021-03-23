***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.03.2021 19:49
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ana sözleşme tadilinin onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2021 – 2025 yılları için yeniden belirlenmesi amacıyla Ana Sözleşmenin 11. maddesi ve ayrıca Ana Sözleşmenin 3, 5, 8, 10, 12 ve 18. maddelerinin değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Kurul'un 09.02.2021 tarih, E-12233903-335.14-1523 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2021 tarih, E-50035491-431.02-00061546027 sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme tadil tasarısı, 23 Mart 2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı-03.02.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920045
BIST