***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 14:38
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.427829 TL dir. 27.04.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931672
BIST
15:531.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,17
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
15:538,1984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
15:539,9002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0329
|Açılış
|: 9,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
15:53464,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -4,87
|Açılış
|: 464,21
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler15:53
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|2.906.883
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.758.860
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.715.218
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.668.019
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.030.373
|% -9,78
|
|PENGD
|3,62
|48.447.615
|% -7,65
|
|KRSTL
|2,19
|3.344.594
|% -7,59
|
|EREGL
|19,42
|619.789.056
|% -0,15
|
|KRDMD
|7,26
|550.880.378
|% 2,11
|
|GARAN
|7,14
|544.117.843
|% 0,28
|
|PETKM
|6,47
|503.291.378
|% -0,77
|
|THYAO
|11,97
|451.386.275
|% 0,34
|
|YKBNK
|2,10
|261.019.803
|% 0,96
|
|GWIND
|4,90
|399.602.116
|% -6,67
|
|PETKM
|6,47
|503.291.378
|% -0,77
|
|KRDMD
|7,26
|550.880.378
|% 2,11
|
|GARAN
|7,14
|544.117.843
|% 0,28
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1928
|8,1984
|% -0,08
|
|Euro
|9,8939
|9,9002
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,2878
|11,3445
|% -0,86
|
|Frank
|8,8857
|8,9393
|% -0,73
|
|Riyal
|2,1702
|2,1810
|% -0,59
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-7,14
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-50,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-46,44
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-22,47
|
|Çeyrek
|739
|755
|-11,23
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,30
|66,30
|0,43
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:05XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 8, 710.00 milyon TL de
-
16:05TUREX
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 10.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 250, 258 adet işlem
-
16:04SAFKR
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 682, 982 adet işlem
-
16:03TKNSA
Yüzde -35.12 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 586, 776 adet işlem
-
16:02BJKAS
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 593, 828 adet işlem