***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 15:45
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.579649 TL dir. 14.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.04.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021116
BIST
17:032.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,42
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
17:0314,6361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0324
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
17:0315,8409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0105
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
17:03928,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,64
|Açılış
|: 928,74
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:03
|IHAAS
|16,94
|18.349.599
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|18.772.034
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|168.614.634
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.338.020
|% 9,95
|
|ERSU
|4,90
|57.702.369
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|7.535.081
|% -4,92
|
|SELGD
|4,23
|2.101.370
|% -4,08
|
|PKART
|17,48
|11.323.483
|% -3,96
|
|HEKTS
|22,16
|1.137.776.008
|% -3,82
|
|GARAN
|13,83
|2.056.814.680
|% 0,95
|
|THYAO
|37,54
|1.701.810.524
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,93
|1.461.405.830
|% -1,68
|
|YKBNK
|5,22
|1.170.797.473
|% 1,56
|
|HEKTS
|22,16
|1.137.776.008
|% -3,82
|
|EKGYO
|2,93
|1.461.405.830
|% -1,68
|
|TSKB
|1,89
|550.443.711
|% 2,16
|
|YKBNK
|5,22
|1.170.797.473
|% 1,56
|
|ODAS
|2,34
|517.839.157
|% 1,30
|
|GARAN
|13,83
|2.056.814.680
|% 0,95
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6306
|14,6361
|% 0,22
|
|Euro
|15,8184
|15,8409
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,0685
|19,1642
|% 0,10
|
|Frank
|15,4639
|15,5570
|% 0,16
|
|Riyal
|3,8905
|3,9100
|% 0,17
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,83
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.113
|6.265
|5,20
|
|Yarım
|2.954
|3.031
|2,51
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|