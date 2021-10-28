***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.10.2021 16:42
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2021
Karar Sayısı
588
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Finansal Raporlarına ilişkin Sorumluluk Beyanı ilişikte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973230
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0571
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1140
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35551,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,17
|Açılış
|: 551,13
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
558,06
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5298
|9,5328
|% 0,56
|
|Euro
|11,1300
|11,1418
|% 1,04
|
|Sterlin
|13,1201
|13,1859
|% 0,99
|
|Frank
|10,3943
|10,4569
|% 1,03
|
|Riyal
|2,5344
|2,5471
|% 0,53
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,78
|
|Altın Gr.
|550
|550
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,03
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:56
DOBUR, AKFGY, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
TIRE, KTSKR, GOODY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
ATATP, EGSER, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
DIRIT, ZRGYO, SARKY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
KTSKR, GOODY, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında