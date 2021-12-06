***ITJ* *ACC* *ISY* *FYA* *IIP* *IIS* *ODAS* *IBE*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***ITJ******ACC******ISY******FYA******IIP******IIS******ODAS******IBE*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [ODAS]İlgili Fonlar [ACC, FYA, IBE, IIP, IIS, ITJ]TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03-12-2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarÖzel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin, Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. Madde'sinin açıklama yükümlülüğüne ilişkin olarak 1. Fıkra b) bendi: "Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95'ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir." Hükümleri uyarınca ve 03.12.2021'de gerçekleşen işlemlerden sonra, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Yatırım Fonu'nun Portföyündeki ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait pay senetlerinin toplamı, 03.12.2021 gün sonu itibariyle 67,089,660.00.-adede ve toplam oy hakları 4.79212%'ye inmiş olup, Tasarrufçulara ve Kamuoyuna duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)03/12/2021 -26.674.717 -26.674.717 93.764.377 67.089.660 % 6,69746 % 6,69746 % 4,79212 % 4,79212http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981253BIST