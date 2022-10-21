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***ITJ* *ISY* *FYA* *IIP* *IIS* *IAF* *ACZ* *IDP* *IZV* *IBE* *ERCB*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

21.10.2022 17:44
***ITJ* *ISY* *FYA* *IIP* *IIS* *IAF* *ACZ* *IDP* *IZV* *IBE* *ERCB*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alı


***ITJ******ISY******FYA******IIP******IIS******IAF******ACZ******IDP******IZV******IBE******ERCB*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ERCB]
İlgili Fonlar [ACZ, FYA, IAF, IBE, IDP, IIP, IIS, ITJ, IZV]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

               Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin, Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. Madde'sinin açıklama yükümlülüğüne ilişkin olarak 1. Fıkra b) bendi:
 
"Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95'ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir."
 
Hükümleri uyarınca ve 20.10.2022'de gerçekleşen işlemlerden sonra, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Yatırım Fonu'larının Portföyündeki Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'ye ait pay senetlerinin toplamı, 20.10.2022 gün sonu itibariyle 1,950,103.085.-adede ve toplam oy hakları 2.50751%'e düşmüş olup,
 
Tasarrufçulara ve Kamuoyuna duyurulur.
   İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
  
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/10/2022 0 -1.991.274 -1.991.274 3.941.377,09 1.950.103,09 % 5,06796 % 5,06796 % 2,50751 % 2,50751




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073330


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NTHOL 12,98 226.242.468 % 10,00  
SMRTG 75,90 567.122.927 % 10,00  
PENTA 708,50 178.062.900 % 10,00  
AGESA 31,90 67.929.817 % 10,00  
ALKA 139,70 42.789.691 % 10,00  
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Dolar 18,5707 18,5968 % -0,05  
Euro 18,3122 18,3669 % 0,87  
Sterlin 20,9340 21,0389 % 0,50  
Frank 18,5481 18,6599 % 0,49  
Riyal 4,9298 4,9545 % -0,02  
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Altın Ons 1.658 1.658 29,89  
Altın Gr. 990 990 17,00  
Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.699 6.836 127,00  
Yarım 3.264 3.342 62,00  
Çeyrek 1.637 1.670 29,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,44 0,75  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 0,38  
B. Petrol 93,50 93,50 1,12  
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