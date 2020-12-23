***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.12.2020 18:17
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
1- Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesindeki "ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olan şirket ünvanının "ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine,
2- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894528
BIST
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|CLEBI
|157,30
|201.938.711
|% 10,00
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|HATEK
|15,29
|37.324.206
|% 10,00
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|ALCAR
|374,10
|336.970.463
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|POLTK
|368,50
|2.117.393
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|SNPAM
|21,96
|2.126.707
|% -10,00
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|PAMEL
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|991.522
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|100,50
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|HLGYO
|3,73
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|GARAN
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|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 3,48
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|TSKB
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|THYAO
|12,46
|900.023.773
|% 0,32
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|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 9,72
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|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 2,70
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|EKGYO
|2,18
|756.584.097
|% 0,93
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|PETKM
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|1.477.814.275
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|YKBNK
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|Dolar
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|7,6353
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|Euro
|9,3246
|9,3332
|% 0,23
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|Sterlin
|10,3016
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|% 1,00
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|8,5658
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|% -0,05
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|Riyal
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|2,0391
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|18:05
|Alış
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|1.872
|10,59
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|Altın Gr.
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|460
|2,23
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|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
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|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
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|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
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|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
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|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|0,40
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|Gümüş Gr.
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|6,29
|0,09
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