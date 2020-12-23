***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,1- Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesindeki "ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olan şirket ünvanının "ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ" olarak yeni şekli ile değiştirilmesine,2- Gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894528BIST