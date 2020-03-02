***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2020 18:37
***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, bedelli sermaye arttırımı ile oluşan kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik olarak, mevcut şubelerinin 2019 yılı operasyonel verimliliklerini gözden geçirmiş ve bu kapsamda Konya Merkez ilçede faaliyet gösteren ve 2019 yılında toplam operasyonel zararı 3.005.980-TL olarak gerçekleşen Akşemsettin, Askan, Bedir, Hicaz, Keçeçiler, Mahmut Hüdai, Mehmet Akif, Şehitlik, Şems, Sultanşah şubelerini kapatma kararı almıştır. Diğer yandan, mevcut şubelerimizin operasyonel verimliliklerinin değerlendirilmesi çalışmaları sürdürülmekle beraber kapatılan şubelerin yerine, yüksek operasyonel karlılık sağlayabilecek bölgelerde yeni şubeler açılmasına dönük çalışmalar da devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823483
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
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|Önceki Kapanış
|: 105.994
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En Düşük
106.425
18:056,2118
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|: 316,36
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323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.670.559
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.939.021
|% 19,87
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|TIRE
|6,95
|67.153.354
|% 15,26
|
|MZHLD
|14,00
|119.781
|% -5,41
|
|BAGFS
|13,98
|19.818.019
|% -3,59
|
|ECZYT
|11,63
|10.826.389
|% -3,08
|
|MEMSA
|0,36
|1.228.787
|% -2,70
|
|EGEEN
|650,10
|14.940.810
|% -2,61
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|ASELS
|28,24
|672.434.430
|% 2,69
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|GARAN
|9,57
|507.050.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|260.427.283
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|161.247.734
|% 2,88
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9088
|7,9485
|% -0,72
|
|Frank
|6,4596
|6,4985
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6536
|1,6619
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.596
|17,37
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
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|B. Petrol
|50,99
|50,99
|1,32
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