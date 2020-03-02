***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, bedelli sermaye arttırımı ile oluşan kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik olarak, mevcut şubelerinin 2019 yılı operasyonel verimliliklerini gözden geçirmiş ve bu kapsamda Konya Merkez ilçede faaliyet gösteren ve 2019 yılında toplam operasyonel zararı 3.005.980-TL olarak gerçekleşen Akşemsettin, Askan, Bedir, Hicaz, Keçeçiler, Mahmut Hüdai, Mehmet Akif, Şehitlik, Şems, Sultanşah şubelerini kapatma kararı almıştır. Diğer yandan, mevcut şubelerimizin operasyonel verimliliklerinin değerlendirilmesi çalışmaları sürdürülmekle beraber kapatılan şubelerin yerine, yüksek operasyonel karlılık sağlayabilecek bölgelerde yeni şubeler açılmasına dönük çalışmalar da devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823483BIST