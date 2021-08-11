Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.08.2021 18:16



***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin iki bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin tescil işlemlerinin tamamlanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2020
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
KONESTAŞ KONYA GIDA PETROL HAYVANCILIK EĞİTİMCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem Görmeyen
ADEN DİJİTAL HİZMETLER LOJİSTİK İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 17.640.000 17.640.000
B Grubu, ADESE, TREADSE00015 234.360.000 234.360.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 252.000.000 TL 0 TL 0 TL 252.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 06.05.2021
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 11.08.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklıkları Konestaş Konya Gıda Petrol Hayvancılık Eğitimcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç Ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemi 11.08.2021 tarihi itibariyle Konya Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş olup birleşme işlemi tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957351


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.411
Değişim :  -1,85% |  -26,59
Açılış :  1.439  
Önceki Kapanış :  1.437  
En Yüksek
1.439 En Düşük
1.410
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 5,06 3.150.128 % 10,00  
DOBUR 17,83 3.568.316 % 9,99  
VKING 6,29 13.347.972 % 9,97  
KLKIM 14,06 254.220.363 % 9,93  
KARYE 13,06 93.596.680 % 9,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6606 8,6641 % 0,76  
Euro 10,1670 10,1771 % 0,83  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.751 21,93  
Altın Gr. 487 487 9,72  
Cumhuriyet 3.222 3.271 53,00  
Tam 3.207 3.288 53,06  
Yarım 1.550 1.591 25,67  
Çeyrek 778 795 12,83  
Gümüş.Ons 23,50 23,54 0,18  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,10  
B. Petrol 70,22 70,22 -0,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru