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***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.11.2021 14:41
***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin sahip olduğu ve Vakıf Katılım Bankası tarafından üzerinde Vefa (Geri alım hakkı ) sözleşmesi tesis edilmiş bulunan 7 Renk Projesinin , kat karşılığı yöntemi ile gerçekleştirilmesi konusunda Konya'da mukim  Konya Okkalar İnşaat A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır.
7 Renk Projesi , mevcut durumda tamamlanma oranı %80 seviyesinde olan 20 adet ticari alan ve inşaatına henüz başlanmamış durumdaki 303 adet konuttan oluşmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975125


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MAGEN 9,38 263.062.529 % 8,82  
EUYO 3,71 2.864.182 % 8,16  
SONME 30,74 7.474.888 % 7,94  
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Altın Gr. 561 561 2,06  
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Tam 3.689 3.781 -8,67  
Yarım 1.783 1.829 -4,19  
Çeyrek 894 915 -2,09  
Gümüş.Ons 23,81 23,84 0,03  
Gümüş Gr. 7,43 7,44 0,01  
B. Petrol 80,99 80,99 0,45  
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