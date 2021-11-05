***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sahip olduğu ve Vakıf Katılım Bankası tarafından üzerinde Vefa (Geri alım hakkı ) sözleşmesi tesis edilmiş bulunan 7 Renk Projesinin , kat karşılığı yöntemi ile gerçekleştirilmesi konusunda Konya'da mukim Konya Okkalar İnşaat A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır.7 Renk Projesi , mevcut durumda tamamlanma oranı %80 seviyesinde olan 20 adet ticari alan ve inşaatına henüz başlanmamış durumdaki 303 adet konuttan oluşmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975125BIST