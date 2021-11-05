***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2021 14:41
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu ve Vakıf Katılım Bankası tarafından üzerinde Vefa (Geri alım hakkı ) sözleşmesi tesis edilmiş bulunan 7 Renk Projesinin , kat karşılığı yöntemi ile gerçekleştirilmesi konusunda Konya'da mukim Konya Okkalar İnşaat A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır.
7 Renk Projesi , mevcut durumda tamamlanma oranı %80 seviyesinde olan 20 adet ticari alan ve inşaatına henüz başlanmamış durumdaki 303 adet konuttan oluşmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975125
BIST
15:151.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.569
15:159,7197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0368
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
15:1511,2249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 11,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
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11,2733
En Düşük
11,1845
15:15560,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,89
|Açılış
|: 560,51
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler15:15
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|MAGEN
|9,38
|263.062.529
|% 8,82
|
|EUYO
|3,71
|2.864.182
|% 8,16
|
|SONME
|30,74
|7.474.888
|% 7,94
|
|RALYH
|8,86
|103.471.433
|% 7,92
|
|KARYE
|16,04
|55.576.768
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|3.627.897
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,60
|30.500.174
|% -5,57
|
|TETMT
|181,10
|3.082.305
|% -5,08
|
|IHAAS
|4,37
|53.677.800
|% -4,79
|
|EKGYO
|2,09
|484.037.170
|% 1,95
|
|PGSUS
|92,25
|386.960.622
|% 3,77
|
|MAGEN
|9,38
|263.062.529
|% 8,82
|
|KONTR
|79,05
|227.222.273
|% 5,75
|
|BIMAS
|65,05
|171.593.022
|% -1,36
|
|ODAS
|1,45
|95.504.610
|% 0,00
|
|ADESE
|1,30
|65.980.485
|% 4,00
|
|IHLGM
|0,87
|32.446.915
|% 2,35
|
|ZRGYO
|2,32
|87.616.914
|% -4,53
|
|MAGEN
|9,38
|263.062.529
|% 8,82
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7020
|9,7197
|% 0,38
|
|Euro
|11,2036
|11,2249
|% -0,01
|
|Sterlin
|13,0331
|13,0985
|% -0,15
|
|Frank
|10,5660
|10,6296
|% -0,18
|
|Riyal
|2,5839
|2,5968
|% 0,24
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,76
|
|Altın Gr.
|561
|561
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.689
|3.781
|-8,67
|
|Yarım
|1.783
|1.829
|-4,19
|
|Çeyrek
|894
|915
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,01
|
|B. Petrol
|80,99
|80,99
|0,45
|
Seans Raporu
15:15
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15:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 59 artarak (% 0.09 ) 1, 707
-
15:27XU100
Endeks 1, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 14, 422.00 milyon TL de
-
15:27EGEEN
Yüzde 8.74 oranında artışla 1, 428.80 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 814 adet işlem
-
15:26IHAAS
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 129, 817 adet işlem
-
15:25ZRGYO
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 528, 103 adet işlem