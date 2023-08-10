***ITTFH* *ADESE* *IMASM*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.08.2023 19:40
***ITTFH******ADESE******IMASM*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [IMASM, ITTFH]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
10.08.2023 tarihinde iştirakimiz İmaş Makina San. A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,66 – 20,06 TL fiyat aralığından 4.462.114 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İmaş Makina San. A.Ş. sermayesindeki paylarımız / oy haklarımız %12,11 / %7,07 olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
10/08/2023 4.462.114 4.462.114 32.462.625 28.000.511 % 14,04 % 8,19 % 12,11 % 7,07
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184105
BIST