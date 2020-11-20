***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
20.11.2020 17:17
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İttifak Holding'in çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL (%300) bedelli artırılarak 100.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye yükseltilmesinde, satılamayan 16.000.000 TL nominal değerli payın iptal edildiği KAP'ta yayımlanmıştır. BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.b.i maddesi gereğince, 23.11.2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 384.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %91 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889382
BIST
18:051.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,93
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.328
En Düşük
1.316
18:057,6251
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0752
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,7032
En Düşük
7,5178
18:059,0483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0760
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,1447
En Düşük
8,9136
18:05459,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,26
|Açılış
|: 459,56
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
464,74
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|980,40
|31.155.747
|% 10,00
|
|OLMIP
|7,15
|3.535.049
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|420.959
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.653.915
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|404.228
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.358.680
|% -9,92
|
|ATSYH
|4,80
|561.929
|% -9,26
|
|RODRG
|10,59
|898.718
|% -4,94
|
|ETYAT
|4,27
|7.401.402
|% -4,47
|
|MNDRS
|3,29
|213.353.340
|% -4,36
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|THYAO
|11,88
|1.992.418.246
|% 1,45
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|SKBNK
|1,51
|354.480.654
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6168
|7,6251
|% 1,00
|
|Euro
|9,0346
|9,0483
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,0924
|10,1430
|% 1,03
|
|Frank
|8,3257
|8,3759
|% 0,85
|
|Riyal
|2,0263
|2,0364
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|7,62
|
|Altın Gr.
|459
|459
|6,38
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|55,00
|
|Tam
|3.054
|3.135
|54,64
|
|Yarım
|1.476
|1.516
|26,44
|
|Çeyrek
|740
|758
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,37
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,12
|
|B. Petrol
|44,48
|44,48
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CMBTN
Yüzde 4.47 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 334 adet işlem
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17:58XU050
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17:58
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17:58
EGEEN, IZTAR, ATEKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
ISKUR, MARKA, OZRDN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında