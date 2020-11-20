***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİttifak Holding'in çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL (%300) bedelli artırılarak 100.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye yükseltilmesinde, satılamayan 16.000.000 TL nominal değerli payın iptal edildiği KAP'ta yayımlanmıştır. BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.b.i maddesi gereğince, 23.11.2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 384.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %91 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889382BIST